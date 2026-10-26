Williams F1 veut retenir le ’positif’ de la course après un week-end difficile

Williams F1 a conclu un week-end difficile par un résultat peu encourageant à Austin, avec la 17e et la 18e places au Grand Prix des Etats-Unis. L’équipe avait passé tout le week-end en tant que dixième force du plateau, et c’est dans cette position qu’elle a terminé la manche du Texas, en terminant juste devant la seule Cadillac restante, et derrière les Aston Martin.

Alex Albon essaie de trouver un peu de positif au coeur d’un week-end difficile, et il pense que cette journée de course a été la moins pire des trois, avec même quelques batailles. Il se félicite de plusieurs duels et veut revoir ce qui s’est passé avec Fernando Alonso, ce dernier ayant été particulièrement virulent avec lui.

"Il y a quelques points positifs à retenir de la journée. J’ai pris un bon départ et gagné quelques places dès le premier tour. Austin est un circuit qui permet de se battre en piste et de dépasser, ce que j’ai apprécié. J’ai notamment eu quelques duels avec Fernando, que nous analyserons" a déclaré Albon.

"Nous avons subi des dommages assez tôt, et notre long relais en pneus durs nous a conduits à être gênés par les drapeaux bleus. Il nous manque encore du rythme et il reste beaucoup de travail à accomplir. Il faudra progresser davantage pour le Mexique."

Carlos Sainz a bouclé la course en 18e position, et il tire un bilan plutôt positif malgré un départ qui lui a coûté cher, car il a été serré dans le mur par Arvid Lindblad.

"Nous avons encore une fois très bien démarré, mais j’ai été poussé vers le mur par une Racing Bulls, il y a eu un contact qui a endommagé mon aileron avant. Cela a compromis mon premier relais et m’a finalement contraint à passer aux stands pour changer d’aileron, ce qui m’a fait perdre un temps précieux" regrette l’Espagnol.

"Par la suite, j’ai réussi une belle remontée, avec un rythme plutôt correct compte tenu des limites de notre voiture ce week-end. En vue du Mexique, c’est un circuit sur lequel nous pourrions être un peu plus compétitifs, avec peut-être la possibilité de lutter au sein du milieu de peloton, mais il faudra faire de gros efforts pour espérer revenir dans les points."

James Vowles, directeur de l’équipe, admet que le week-end a été frustrant : "C’est toujours décevant de ne pas réussir à marquer de points, mais c’est le niveau de performance dont nous disposions ce week-end, et nos deux pilotes en ont tiré le maximum."

"Alex a réalisé une solide prestation, sans la moindre erreur. Carlos a quant à lui bien remonté et a parfaitement exécuté sa stratégie. C’était plaisant de les voir tous deux se livrer une bataille propre en fin de course. Ce sont deux pilotes incroyables, qui font preuve d’un grand respect l’un envers l’autre."

"Nous nous tournons désormais vers le Mexique et la suite de la saison, où nous chercherons à gagner quelques millisecondes supplémentaires avec cette voiture, mais notre priorité absolue est désormais d’investir en vue de 2027."