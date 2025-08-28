Norris dément avoir été ’trop chanceux’ par rapport à Piastri

Lando Norris a répondu à certaines critiques émises pendant la pause estivale qui ont laissé entendre que la chance avait été de son côté pour maintenir une lutte serrée pour le titre F1 2025 avec Oscar Piastri.

Norris n’est qu’à neuf points de son coéquipier dans la course au titre avec 10 courses encore à disputer. Le pilote britannique a remporté trois des quatre dernières courses, ce qui signifie que la dynamique est clairement de son côté.

Norris s’est imposé en Hongrie après avoir misé sur une stratégie à un seul arrêt. Un mauvais départ l’a contraint à prendre des risques stratégiques, ce qui a finalement porté ses fruits.

En revenant sur la saison jusqu’à présent, Jolyon Palmer, commentateur pour F1 TV, a souligné les malchances de Piastri et a estimé que l’Australien devrait compter plus de 60 points d’avance au championnat.

A la conférence du jour au Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end, Norris a été interrogé sur ces commentaires et sur sa chance cette saison.

"J’ai bien jeté les dés parfois, oui, comme en Hongrie. J’ai eu un peu de chance. Mais j’ai aussi été malchanceux, c’est la vie. Je ne peux pas choisir. J’ai la chance d’être chez McLaren depuis sept ans. Je n’ai pas été aussi bien chez McLaren ces cinq dernières années."

"J’ai pris de bonnes décisions en piste, j’aime à le croire, et je suis convaincu que j’en ai pris de bonnes tout au long de ma carrière et cette année. J’ai progressé en tant que pilote cette année. J’avais une voiture que je trouvais beaucoup plus difficile à piloter, tout comme tout le monde se plaint lorsqu’elle ne convient pas ou ne se conduit pas aussi bien qu’on le souhaiterait."

"J’ai eu un peu cela au début, puis j’ai fait de bons progrès et réalisé de bonnes courses. Je n’aurais pas gagné à Budapest si je n’avais pas amélioré ces points, et au final ce n’était pas que de la chance."

"C’est un travail acharné, beaucoup de dévouement avec mes ingénieurs et mon équipe, sur la piste comme en dehors. Je dirais que j’ai eu un peu de chance ici et là, mais tout le monde en a besoin dans la vie, tout comme chaque pilote lors de certaines courses."

"J’ai aussi pris de bonnes décisions, je me suis tenu à l’écart des ennuis et j’ai respecté le règlement. Tout cela fait partie du métier de pilote. Parfois, cela m’a donné des points, donc c’est aussi grâce à mon bon travail."

Norris a identifié une erreur dans son dernier tour en qualifications sprint en Chine et son accident avec Piastri au Canada comme ses moments les plus coûteux jusqu’à présent.

"Aurais-je pu prendre de meilleures décisions par moments ? Je pense que oui. Si j’avais réfléchi un peu plus à ces moments-là."

"Le plus important, c’était probablement les qualifications sprint en Chine. Je pense que mon tour était suffisant pour la pole jusqu’à la dernière épingle où j’ai bloqué la roue. Je n’avais pas besoin de trop en faire et j’ai perdu huit points. Si je retournais au Canada, en étant un peu plus intelligent et en prenant moins de risques, je n’aurais pas perdu pas mal de points."

"Je ne dirais pas que je regrette ces moments. Est-ce que j’aurais aimé que ça change ? Est-ce que j’aurais aimé que ce soit mieux ? Est-ce que j’aurais aimé pouvoir recommencer ? Oui, mais en même temps, je ne regrette pas d’avoir pris ces décisions à ce moment-là, car je pense que c’est moi. C’est la vie, et c’est comme ça parfois."