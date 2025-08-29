Lawson et Hadjar ont la même crainte pour Racing Bulls à Zandvoort

Racing Bulls n’a pas connu une journée idéale, avec la 14e place finale de Liam Lawson en guise de résultat final ce vendredi au Grand Prix des Pays-Bas. Le Néerlandais fait le point après cette première journée d’essais à Zandvoort.

"La journée a été difficile, car Zandvoort est un circuit très exigeant, ce qui s’est probablement vu. Cela dit, je me sens à l’aise et la voiture est bien réglée, mais nous en saurons plus demain, bien sûr" a déclaré le Néo-Zélandais.

"Nous avons essayé de tirer le meilleur parti du temps passé sur la piste aujourd’hui et nous verrons comment sera la météo demain, car elle est assez imprévisible ici. En tant qu’équipe, nous allons continuer à travailler toute la nuit pour tout mettre en place, car, comme toujours, les écarts sont très serrés et chaque petit détail compte."

Isack Hadjar n’a quant à lui pas roulé lors de ces EL2, après un changement de moteur et de batterie. La VCARB 02 du Français n’était pas prête en début de séance et quand il a pu prendre la piste, il a immédiatement dû s’arrêter.

"On a décidé de changer le moteur et la batterie pour les EL2, on avait des problèmes de capteur. Et quand je suis ressorti, l’équipe n’aimait pas trop ce qu’elle voyait sur les données et m’a demandé de m’arrêter" a déclaré Hadjar à Canal+.

"En F1, les tours ce n’est pas ce qui manque, je vais vite me mettre en action et ça va aller" poursuit-il, sans grand optimiste toutefois : "Ca va être très compliqué d’aller chercher la Q3. Les Aston Martin sont intouchables, les Alpine sont solides, les Williams n’ont pas fait de tour, donc ça va être compliqué."