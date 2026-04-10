Vers de meilleures qualifications : Lawson valide l’orientation prise

Liam Lawson a exprimé quelques doutes quant à l’efficacité des ajustements réglementaires introduits par la FIA lors des qualifications du Grand Prix du Japon, estimant que ces changements "n’ont pas vraiment donné l’impression" d’avoir eu un impact réel même si cela restait "un pas dans la bonne direction" pour la suite.

À l’occasion de l’épreuve disputée sur le circuit de Suzuka, la FIA avait décidé de modifier un paramètre clé lié à l’utilisation de l’énergie. Le niveau maximal exploitable est ainsi passé de 9 MJ à 8 MJ.

L’objectif était clair : limiter les phases de lift and coast et surtout le phénomène de super-clipping, afin de permettre des tours de qualifications plus proches du plein régime, comme c’était traditionnellement le cas.

Dans les faits, ces espoirs ont été largement déçus. Le super-clipping est resté très présent, notamment à l’approche du mythique virage 130R, suscitant la frustration de nombreux pilotes.

Interrogé sur l’impact réel de cette évolution, Liam Lawson s’est montré prudent, tout en laissant transparaître un certain optimisme.

"C’est difficile à dire, parce que chaque circuit est très, très différent en ce début de saison."

Le Néo-Zélandais souligne également son manque de référence directe avec les réglages précédents.

"Je n’ai pas roulé en simulateur avec les réglages précédents à 9 MJ, donc c’est très difficile pour moi de juger. Mais ça ne se ressentait pas vraiment. Peut-être que ça aurait été bien pire sans cette modification. Mais c’était un pas qui allait dans la bonne direction et cela a fourni des données aux équipes pour savoir comment ajuster les choses après Miami."

Tout au long du week-end, de nombreux observateurs ont établi des parallèles entre la Formule 1 et la Super Formula, championnat japonais de monoplaces réputé pour ses vitesses de passage en courbe particulièrement élevées.

Bien que moins puissantes que les F1, ces voitures impressionnent par leur efficacité aérodynamique et leur capacité à maintenir des vitesses élevées dans les virages rapides.

Un point que Lawson connaît bien pour y avoir couru.

"Oui, la Super Formula est quelque chose de spéciale. C’est une voiture très agréable à piloter, avec moins de puissance que la Formule 1, mais des vitesses de passage en courbe très, très élevées."

"Ma dernière expérience en Super Formula remonte justement à ce circuit, et c’est vraiment très agréable. Ça reste un circuit fantastique, même avec nos F1 actuelles. Il faut trouver les bons compromis sur la gestion de l’énergie."