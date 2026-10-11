Hadjar s’est ’bien amusé’ à remonter mais admet que sa 10e place est ’frustrante’
Son rythme était impressionnant et le week-end aurait pu être meilleur
Isack Hadjar a signé une belle remontée au Grand Prix de Singapour pour terminer dixième après s’être élancé depuis les stands. Vingtième dans l’ordre au départ, il a connu un problème mécanique qui lui a fait perdre une place et l’a coincé derrière Fernando Alonso pendant la première partie de course, ses pneus mediums ayant été un piège face aux tendres de l’Espagnol. Mais une deuxième partie de course réussie lui fait arracher un point in extremis.
C’est grâce à un dépassement sur Pierre Gasly à trois tours de l’arrivée que le pilote Red Bull a pris la dixième place, et il se félicite de sa fin de course en tendres, qui a été un véritable atout pour aller chercher un bon résultat.
"Comme je l’avais dit avant la course, le pneu tendre marchait bien. Sur les pneus mediums au début, j’étais bloqué, j’ai eu des problèmes de logiciel donc je perds une place face à Alonso, donc ça n’a pas bien commencé" a déclaré Hadjar.
"Après j’ai trouvé mon rythme, les pneus commençaient à souffrir quand je suis arrivé derrière Franco, on a poussé jusqu’au bout, et après en pneus tendres le rythme était très solide, donc je me suis bien amusé à dépasser les gars."
Après une casse mécanique en qualifs et une autre panne au Sprint, son samedi a grandement compliqué la suite de son week-end, et il se dit à la fois frustré mais aussi satisfait d’avoir affiché un si bon rythme, et il continue à vivre une saison d’apprentissage à l’avant du peloton.
"C’est frustrant parce que je sais qu’avec le rythme que j’avais aujourd’hui, j’avais de quoi faire une bonne qualif et jouer le podium. Mais ce n’est pas grave, on prend les enseignements et on essaie d’ajuster le coup pour les six prochaines courses."
"Comme je l’ai dit, l’objectif pour moi c’est 2027, donc toutes les erreurs que je dois faire je vais les faire maintenant, et comme ça on sera prêts pour plus tard."
Le debriefing du GP de Singapour
Notre debriefing du Grand Prix de ce week-end se déroulera ce lundi à partir de 20h30 sur notre site internet ou directement sur notre chaine Twitch.
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