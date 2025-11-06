Lawson est ’toujours surpris’ d’avoir été accusé de l’incident avec les commissaires au Mexique

Liam Lawson s’est exprimé pour la première fois sur les accusations tenues par la fédération mexicaine de l’automobile après la manche de Mexico durant laquelle il avait failli percuter deux commissaires de piste envoyés récupérer des débris entre les deux premiers virages de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Le pilote Racing Bulls avait été tenu pour responsable par la fédération nationale et immédiatement défendu par la FIA. S’il apprécie le soutien de la fédération internationale, il admet avoir été très surpris des critiques reçues sur cet incident.

"Oui, j’ai été très surpris. Je pense que la déclaration de la FIA était très claire et très précise. C’est quelque chose qui est probablement... je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit dans cette déclaration" a déclaré Lawson.

"Tout ce qui a conduit à cet incident a évidemment été vérifié, donc le fait qu’ils aient été appelés là-bas, puis tout ce que j’ai fait dans la voiture pour ralentir et les éviter, et prendre une ligne complètement différente de celle que j’ai prise tout au long du week-end. Mais oui, j’ai été extrêmement surpris, et je le suis toujours."

Le Néo-Zélandais s’est agacé d’avoir été injustement accusé, mais comprend les discussions et débats qui ont eu lieu autour de cet incident, que ce soit au niveau international qu’à l’échelle de la fédération mexicaine.

"J’ai discuté avec eux, et j’ai beaucoup apprécié cela. Je comprends bien que nous pratiquons un sport qui comporte énormément de variables, et que même si ces choses ne doivent pas se reproduire, il y a toujours une possibilité que quelque chose comme cela arrive."

"Et bien sûr, le plus important, c’est les mesures prises maintenant pour éviter que ça se reproduise. Donc, ça ne m’a pas posé de problème, c’est juste la déclaration qui a été faite pour essayer de m’accuser d’avoir fait quelque chose."

Pour Lawson, le principal enseignement à tirer de cet incident dont les conséquences auraient pu être tragiques est de faire en sorte que cela n’arrive plus. Selon lui, l’enquête a été complète, notamment auprès de son équipe, et il est impatient de comprendre comment cela a pu se produire.

"Évidemment, le plus important est que des mesures soient prises dès maintenant pour éviter que cela ne se reproduise. Je n’ai donc aucun problème avec tout cela. Je pense qu’il y a eu une enquête beaucoup plus approfondie derrière tout ça, dont j’aurai certainement plus de détails, qui a impliqué l’équipe et d’autres personnes."

"Mais à ce moment-là, il s’agissait clairement d’un malentendu. D’après ce que j’ai compris, ils ont été autorisés à entrer sur la piste, puis rappelés, mais pour une raison quelconque, ils n’ont pas reçu ce message ou quelque chose comme ça."

"Honnêtement, à ce moment-là, j’étais plus préoccupé par le fait que ces deux gars couraient devant moi sur la piste et qu’à ce moment-là, je n’avais aucune idée de la direction qu’ils allaient prendre."

"J’ai donc essayé de changer le moins possible de direction afin qu’ils ne s’effraient pas et ne changent pas de direction. C’est donc vraiment ce à quoi je pensais à ce moment-là. De toute façon, notre voiture était très endommagée, et cela n’a pas changé le cours de notre course."