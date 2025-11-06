Hülkenberg prédit une carrière ’couronnée de succès’ pour Bortoleto

Nico Hülkenberg a salué sa relation avec Gabriel Bortoleto, son équipier cette année chez Sauber F1. Celui qui fait partie des trois pilotes les plus âgés de la grille fait équipe avec un des débutants de la saison, et les deux hommes ont appris à se connaître.

Malgré la compétitivité inévitable entre deux équipiers en Formule 1, leur dynamique est bonne, et c’est l’équipe suisse qui en bénéficie, car l’ambiance est positive et tout le monde est tiré vers le haut.

"Je pense que c’est une très bonne relation, très positive. Nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre. Je pense que notre relation est très bonne et professionnelle, mais nous nous amusons aussi beaucoup ensemble, ce qui est important pour avoir une bonne dynamique avec ses coéquipiers" a déclaré Hülkenberg.

"Même si nous sommes évidemment compétitifs et que nous sommes censés nous battre l’un contre l’autre, il est tout de même important d’avoir un côté humain, de s’amuser ensemble, car cela donne le ton à l’équipe et améliore l’ambiance et l’atmosphère au sein de l’équipe."

Le fait que Hülkenberg et Bortoleto soient à des moments très différents de leur carrière joue un rôle énorme dans leur entente. L’Allemand explique que cela lui rappelle sa propre arrivée en Formule 1 chez Williams.

"Évidemment, nous sommes à des moments très différents de notre carrière. Cela me rappelle beaucoup 2010, lorsque j’ai commencé et que Rubens Barrichello était le plus expérimenté, il y a donc pas mal de similitudes."

"Gabi est l’un des rookies les plus prometteurs que j’ai vus depuis très longtemps. Il est très doué, apprend extrêmement vite et est extrêmement rapide. Je pense que s’il continue comme ça, il aura une carrière très positive et couronnée de succès."