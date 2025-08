Lawson est satisfait ’d’être en Q3’, Hadjar est déçu mais va ’chasser’ en course

Liam Lawson s’élancera neuvième au départ du Grand Prix de Hongrie ce dimanche, et le pilote Racing Bulls se satisfait de ce résultat. S’il ne s’attendait pas forcément à atteindre le top 10, il déplore comme beaucoup de pilotes le changement de conditions en qualifications, mais reste optimiste pour la course.

"C’est bien d’être en Q3. Pour être honnête, le week-end a été difficile jusqu’ici et c’est bien d’être dans le top 10, mais ce n’était pas un tour incroyable. Les conditions ont changé et nous ont moins favorisés, on a surement manqué quelques places mais c’était piégeux pour tout le monde" a déclaré Lawson.

"La voiture est très bonne récemment, l’équipe fait un très bon travail, elle est bonne à piloter et le rythme des longs relais est correct. C’est délicat, la qualification est importante ici et c’était correct, mais la course sera longue."

Isack Hadjar est dixième après avoir montré un rythme meilleur lors du week-end, mais il a lui aussi subi les changements de météo : "Le vent a tourné, on a décidé de rester au stand et de ne pas utiliser le pneu usé pour garder les pneus neufs."

"Il y a eu une énorme différence avec la Q1 et la Q2, j’aurais dû faire un tour de reconnaissance mais je ne l’ai pas fait. Je me suis fait piéger, je suis sorti dans mon tour donc le résultat n’est pas représentatif."

Le Français aura le couteau entre les dents en course pour remonter à la place qu’il juge mériter : "On aurait dû jouer la septième place, c’était notre position. Donc demain en partant dixième on va chasser devant et on va essayer d’aller marquer des points, mais c’est dommage."