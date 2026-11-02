Lawson effectue une remontée phénoménale, Racing Bulls met Alpine F1 KO

Racing Bulls a marqué six points de plus au Grand Prix du Mexique, et six points de plus qu’Alpine F1, sa rivale pour la cinquième place du championnat, qui compte désormais 39 points de retard. Pourtant, au moment de passer la ligne d’arrivée, l’équipe d’Enstone lui reprenait trois unités grâce à une double arrivée dans le top 10, mais les deux pilotes ont été pénalisés.

Liam Lawson a fait une course remarquable après un départ depuis les stands. Le pilote néo-zélandais est remonté dans le classement pour franchir la ligne d’arrivée en neuvième position entre les Alpine.

"Ce fut une course difficile aujourd’hui, mais s’en sortir avec des points après avoir pris le départ depuis la voie des stands est un point positif à retenir" a déclaré Lawson, qui a ensuite été promu à la septième place grâce aux diverses pénalités.

"Je pense vraiment que nous avions le potentiel de gagner d’autres positions étant donné la vitesse de la voiture, mais cela nous met dans une position solide alors que nous nous dirigeons vers le Brésil la semaine prochaine."

"C’est évidemment un grand dommage qu’Arvid n’ait pas pu terminer la course, mais je suis heureux qu’il aille bien. En tant qu’équipe, nous continuerons à nous concentrer sur notre lutte pour la cinquième place au championnat."

En effet, Arvid Lindblad était en lutte pour la septième place quand il a été percuté par Oscar Piastri, ce qui l’a envoyé dans le mur. La pénalité infligée à l’Australien est une maigre compensation pour lui.

"Il est évident qu’aujourd’hui n’a pas donné le résultat que nous voulions. Nous étions en bonne position pour marquer des points, c’est donc dommage pour cet accrochage en piste avec Oscar. Cependant, le rythme a été présent tout le week-end, ce qui est un point positif majeur à retenir" a déclaré le Britannique.

"Après les quelques dernières courses et les accidents à Madrid et à Bakou, j’avais perdu un peu de rythme et de confiance et je n’étais pas en mesure de donner le meilleur de moi-même, mais je commence enfin à me sentir de nouveau normal. J’ai hâte de conclure cette série de trois courses la semaine prochaine au Brésil, ce sera un autre week-end palpitant."