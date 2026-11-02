Hirakawa marque un point inespéré sur tapis vert au Mexique !

C’est un résultat inattendu compte tenu du week-end de Haas F1, mais l’équipe a inscrit un point au Grand Prix du Mexique grâce à Ryo Hirakawa. Le pilote japonais, qui a remplacé Esteban Ocon après les EL3, s’est qualifié 19e et a fait une belle fin de course pour aller chercher une 13e place honorable sous le drapeau à damier. Mais c’était sans compter sur les nombreuses décisions d’après-course.

En effet, Oscar Piastri, Franco Colapinto et Pierre Gasly ont reçu des sanctions, ce qui a promu le débutant de 32 ans à la dixième place, lui offrant un point pour ses débuts en Formule 1, et pour ce qui pourrait être sa seule course en catégorie reine.

"Il y avait beaucoup de choses à faire aujourd’hui, en particulier autour du départ et du premier tour, Ce n’était pas facile, surtout ici à l’approche du virage 1" a déclaré Hirakawa, alors qu’il pensait à ce moment-là avoir terminé 13e.

"Vous pensez aux points de freinage et vous avez des voitures tout autour de vous, alors je pense que j’ai pris trop de marge parce que mon objectif était de terminer la course, car je voulais apprendre. Après cela, j’essayais d’apprendre de ce que faisaient les autres, et peut-être que le premier relais a été difficile, mais j’ai beaucoup appris."

"Après la voiture de sécurité, avec le composé tendre, j’avais plus de confiance et, après le dernier, j’avais beaucoup plus de confiance et j’ai dépassé deux voitures, donc je suis heureux de finir ainsi. J’ai besoin de digérer ce moment, je suis vraiment heureux car c’était mon rêve, alors je veux juste profiter de ce moment."

Ollie Bearman a dû abandonner après avoir été percuté par Nico Hülkenberg en course. Un résultat d’autant plus frustrant qu’il se battait avec Gabriel Bortoleto depuis le début de course, et que le Brésilien a terminé huitième.

"Je me suis juste fait percuter. J’étais en train de tourner dans le virage 4, et la chose suivante dont je me suis rendu compte, c’est que je regardais tous les autres passer à côté de moi, dans le mauvais sens" déplore le Britannique.

"C’était une bonne course pour être honnête, j’avais un très bon rythme, et nous étions dans la lutte pour les points, et j’étais dans les points quand j’ai été sorti. Ça arrive, c’est juste nul."

Ayao Komatsu, directeur d’équipe de Haas F1, a commenté le résultat avant les pénalités, et il était forcément déçu. Mais avec le point inscrit par Hirakawa, le team garde sa septième place, même si Audi revient à seulement quatre points au classement.

"Le résultat est évidemment décevant, mais dans l’ensemble, en tant que performance d’équipe, ce fut une journée correcte. Le rythme de course était vraiment bon avec Ollie, nous étions plus rapides qu’Audi, et il a effectué de très beaux dépassements. Concernant cet incident au virage 4, Ollie a tout fait correctement" raconte Komatsu.

"Il a placé la voiture au bon endroit, et il n’y a rien que l’on puisse faire quand quelqu’un vous rentre dedans, donc c’est vraiment dommage. Je pense que nous avions une chance de marquer des points, c’est certain, mais il faut encaisser le coup, on ne peut contrôler que ce que l’on peut contrôler."

"Que puis-je dire de la première course de Ryō en Formule 1 ? Le premier départ de course était bon, et comme nous nous y attendions, tout au long de la course, il s’est amélioré et il est resté calme. Le deuxième départ de course n’a pas été aussi bon, mais la façon dont il est revenu pour dépasser les deux Williams était parfaite."

"Ill devrait donc être vraiment fier de sa performance. Je veux juste dire merci à toute l’équipe de mécaniciens ici, ils ont eu beaucoup de travail ce week-end et nous n’avons jamais manqué une séance, même avec d’importants changements. Maintenant, nous passons au Brésil."