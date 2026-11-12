Lindblad et Bortoleto dénoncent une F1 trop bridée sous la pluie

Les nouvelles règles de gestion de l’énergie en Formule 1 continuent de susciter des critiques, notamment lorsque les conditions météorologiques se dégradent. À l’issue du Grand Prix à São Paulo, Arvid Lindblad et Gabriel Bortoleto ont tous deux pointé les conséquences de la limitation de puissance électrique imposée sur piste mouillée. Destinée à améliorer la sécurité des pilotes, cette restriction de 350 à 250 kW peut paradoxalement compliquer considérablement les dépassements, en particulier lorsque les monoplaces atteignent leur plafond de déploiement et doivent commencer à récupérer de l’énergie.

La gestion de l’énergie reste l’un des sujets les plus débattus depuis l’introduction de la nouvelle réglementation technique de Formule 1 en 2026. Avec des groupes propulseurs dont la puissance est désormais répartie approximativement à parts égales entre le moteur thermique et la partie électrique, les pilotes doivent composer avec des contraintes de déploiement particulièrement importantes.

En conditions normales, la puissance maximale fournie par la partie électrique atteint 350 kW, soit environ la moitié de la puissance totale du groupe propulseur. Mais lorsque la piste est mouillée, cette valeur est abaissée à 250 kW pour des raisons de sécurité.

Cette réduction de 100 kW vise à limiter les risques de perte de contrôle en empêchant les pilotes de disposer d’une puissance électrique excessive lorsque l’adhérence est réduite.

Le problème est que cette restriction peut également produire des effets indésirables en situation de course.

Lorsqu’un pilote évolue seul en piste, il peut généralement gérer son énergie sans rencontrer de difficultés majeures. En revanche, lorsqu’il tente de dépasser une autre voiture, il risque d’atteindre la limite de puissance autorisée, puis de voir son déploiement électrique diminuer au moment où la récupération d’énergie entre en jeu.

À Interlagos, Arvid Lindblad et Gabriel Bortoleto ont tous deux été confrontés à ce phénomène, qui a compliqué leurs tentatives de dépassement.

Pour Arvid Lindblad, les difficultés se sont notamment manifestées dans les derniers tours du Grand Prix du Brésil. Le pilote Racing Bulls tentait alors de revenir dans les points après son deuxième changement de pneus, effectué pour chausser un nouveau train de slicks tendres.

Mais sa remontée s’est compliquée lorsqu’il s’est retrouvé derrière l’Alpine de Franco Colapinto, alors qu’il cherchait également à se battre avec l’Audi de Nico Hülkenberg pour la dixième place.

L’Allemand est finalement parvenu à conserver ce dernier point, malgré une pénalité de dix secondes à purger.

Lindblad, de son côté, s’est retrouvé confronté à une limitation de puissance qui rendait ses attaques particulièrement difficiles.

"C’était une bataille difficile, et j’avais une sorte de limiteur de vitesse à cause de l’énergie", a expliqué le Britannique, avant d’ironiser.

"Donc c’était pas vraiment sympa, avec la manière dont ça fonctionne."

"J’ai utilisé le boost... et ensuite il allait plus vite que moi à la fin de la ligne droite, ce qui est fantastique, avec le mode overtake."

La frustration de Lindblad ne concernait toutefois pas uniquement la gestion de l’énergie.

Le débutant estime avoir réalisé une course particulièrement intéressante pendant une grande partie du Grand Prix, avant que la situation ne se dégrade dans les derniers tours. Au 45e tour, il occupait encore la huitième place et semblait bien placé pour décrocher de nouveaux points.

Mais son deuxième passage aux stands, destiné à monter un nouveau train de pneus tendres, l’a fait ressortir derrière Hülkenberg et Colapinto.

"C’était une course amusante, je l’ai beaucoup appréciée, surtout si elle s’était terminée au 50e ou au 55e tour, parce que nous devons comprendre ce qui s’est passé dans les 15 ou 20 derniers tours. Je ne pense pas que nous ayons tout géré parfaitement", a reconnu Lindblad.

"J’ai évidemment perdu beaucoup de temps derrière Franco, et je ne sais pas si nous aurions pu prendre de meilleures décisions ou si nous avons manqué de chance avec le moment choisi pour passer aux pneus pluie. Et malheureusement, j’ai eu de gros problèmes de pilotabilité dans les dix derniers tours, donc c’était incroyablement difficile de me battre contre Nico."

Ces problèmes de pilotabilité ont fini par transformer la fin de course de Lindblad en exercice de survie, alors qu’il espérait encore se battre pour la dixième place.

"Il s’agissait simplement de garder la voiture sur la piste, et c’est dommage, parce qu’à 15 tours de l’arrivée, dans ma tête, nous allions terminer dans les points. Donc je ne vois pas où les choses ont mal tourné."

Bortoleto également piégé par le plafond de 250 kW

Gabriel Bortoleto a lui aussi rencontré des difficultés avec la limitation de puissance électrique au cours de son Grand Prix national.

Le pilote Audi abordait toutefois la course dans une situation bien différente de celle de Lindblad. Son week-end avait été largement compromis dès les qualifications, après une sortie de piste dans le virage de Junção lors de la Q1. Cet incident l’avait empêché de poursuivre normalement sa séance et l’avait relégué dans les dernières positions de la grille.

Grâce aux pénalités infligées à Max Verstappen, Lewis Hamilton et Sergio Pérez, le Brésilien avait finalement pu prendre le départ depuis la 19e place. Il est ensuite parvenu à remonter jusqu’au 16e rang à l’arrivée.

Cette progression a néanmoins été favorisée par l’absence de Valtteri Bottas au départ et par l’abandon de Lance Stroll.

Pour Bortoleto, le principal problème en course résidait dans la difficulté à dépasser les voitures qui le précédaient. Comme Lindblad, il a constaté que la limitation à 250 kW réduisait les possibilités d’attaque dans les lignes droites.

"Je me suis retrouvé bloqué, et c’était difficile de dépasser parce que nous sommes limités à 250 kW dans les lignes droites", a expliqué le Brésilien.

"Donc c’était difficile de creuser un écart vraiment important, mais dès que j’ai eu de l’air libre, j’étais très rapide. Sauf qu’au bout du compte, cela n’a pas d’importance, parce que vous partez du fond de la grille."

Malgré ses critiques concernant la gestion de l’énergie, Gabriel Bortoleto ne cherche pas à attribuer l’ensemble de son résultat à la réglementation. Le Brésilien reconnaît que sa sortie de piste en qualifications a constitué le principal tournant de son week-end.

"Donc nous parlons simplement de ce qui aurait pu se passer, mais cela ne s’est pas produit. La seule chose que je puisse faire, c’est apprendre de mon erreur en qualifications et passer à la course suivante."