Gasly prédit ’un week-end difficile’ mais a confiance en Alpine F1 à Singapour

Pierre Gasly n’est pas inquiet du rythme de sa monoplace ni des performances de son écurie, mais il espère simplement que le Grand Prix de Singapour sera plus propice à la conversion de ce bon potentiel en résultat probant. Le pilote Alpine F1 rappelle en effet que depuis le package évolué apporté sur l’A526, les performances du team d’Enstone sont solides, mais que ce sont les circonstances de course qui ont été défavorables.

Selon lui, ce sera encore possible ce week-end, et l’équipe devrait être dans le coup si elle parvient à rester sur sa bonne dynamique des dernières semaines. Il s’inquiète juste d’un format difficile et de conditions changeantes qui seront délicates à gérer.

"Le rythme a été bon dans les derniers week-ends, malheureusement on n’a pas été capables de les transformer en points, mais je suis optimiste. Je suis en forme, l’équipe aussi, on tire le positif des derniers week-ends et on apprend des erreurs qu’on a commises" indique le Français.

"On devrait être dans la lutte, ce sera un week-end difficile avec le Sprint, il y aura des conditions différentes avec la journée et la nuit, donc ce ne sera pas un week-end facile, mais on devrait répondre présent."

La chaleur sera un vrai défi ce week-end, et le pilote français explique comment il s’est préparé à la chaleur pour ne pas être perturbé par ces conditions. En revanche, il n’utilisera pas le gilet rafraîchissant disponible quand la chaleur est annoncée.

"Je ne suis pas fan du système de refroidissement, je ne vais pas l’utiliser ce week-end. J’essaie d’être en extérieur, j’y passe le maximum même si ce n’est pas très confortable. J’ai joué au golf mardi, j’étais dehors et j’ai joué au foot hier, et on vient de la Malaisie où c’était chaud et humide, donc c’est une bonne transition, mais c’est pire ici."

Gasly détaille aussi les raisons pour lesquelles il aime les tracés en ville : "J’aime les circuits urbains, ça oblige à être humble dans la voiture. Si vous allez au-delà de la limite, vous êtes dans le mur."

"Vous devez comprendre à quel point vous pouvez vous engager, il y a des gros risques mais aussi de grosses récompenses, et c’est une ligne fine entre être à la limite absolue et avoir l’air d’un idiot, donc c’est un bon défi."