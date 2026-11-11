Lawson a le talent d’un champion du monde mais ’il doit partir’ de Red Bull

Liam Lawson possède les qualités nécessaires pour devenir champion du monde de Formule 1, mais il devra probablement quitter le giron Red Bull s’il souhaite un jour concrétiser cette ambition. C’est en tout cas la conviction de Günther Steiner, qui ne croit plus à une nouvelle promotion du Néo-Zélandais dans l’écurie principale. Malgré une saison 2026 particulièrement convaincante chez Racing Bulls, où il s’est imposé comme le meilleur pilote du milieu de grille, Lawson attend toujours la confirmation de son avenir pour 2027. L’ancien directeur de Haas estime toutefois que sa priorité devra rapidement être de trouver une place dans une équipe de pointe, quitte à tourner définitivement la page Red Bull.

Liam Lawson réalise l’une des saisons les plus solides de sa carrière en Formule 1, mais ses performances ne semblent pas lui garantir un avenir au plus haut niveau au sein de la filière Red Bull.

À trois Grands Prix de la fin du championnat 2026, le Néo-Zélandais occupe la huitième place du classement des pilotes, avec 89 points au compteur.

Il est ainsi le meilleur représentant des équipes situées derrière les quatre premières forces du plateau, avec plus du double des points inscrits par Pierre Gasly, neuvième du championnat. Cette position reflète une régularité remarquable tout au long de la saison. Lawson a marqué des points lors de tous les Grands Prix sauf cinq et reste actuellement sur une série de cinq courses consécutives dans le top 10.

Une séquence au cours de laquelle il a notamment décroché quatre septièmes places, confirmant sa capacité à exploiter le potentiel de sa Racing Bulls.

Pourtant, malgré ces résultats, le pilote de 24 ans ne sait toujours pas s’il conservera son volant en 2027.

Racing Bulls n’a pas encore officialisé son duo de pilotes pour la prochaine saison, alors que Red Bull continue d’évaluer plusieurs possibilités au sein de sa filière. Le principal choix semble concerner Liam Lawson et Nikola Tsolov, actuellement engagé en Formule 2 et considéré comme l’un des jeunes espoirs du programme autrichien.

Le Bulgare pourrait être promu directement en Formule 1, ce qui placerait Lawson dans une situation délicate malgré ses performances en 2026. Arvid Lindblad n’a pas non plus été officiellement confirmé pour la saison prochaine, mais son baquet est considéré comme relativement sûr.

La décision de Racing Bulls devrait donc principalement déterminer si Lawson poursuit sa carrière au sein de l’équipe de Faenza ou si Red Bull décide de donner sa chance à Tsolov.

Günther Steiner, ancien directeur de Haas, estime toutefois que le Néo-Zélandais devrait être conservé pour une saison supplémentaire.

Mais selon lui, cette prolongation ne devrait pas empêcher Lawson de réfléchir dès maintenant à la suite de sa carrière. Le parcours de Liam Lawson au sein de la filière Red Bull a déjà connu plusieurs rebondissements.

Après avoir été choisi pour rejoindre l’écurie principale au début de la saison 2025, le Néo-Zélandais avait été rétrogradé chez Racing Bulls après seulement deux Grands Prix. Une décision particulièrement brutale qui avait interrompu presque immédiatement sa première véritable opportunité de piloter pour une équipe capable de viser régulièrement les premières places.

Lawson a néanmoins retrouvé temporairement le volant d’une Red Bull en 2026, lorsqu’il a été appelé pour remplacer Isack Hadjar, blessé. Cette nouvelle apparition dans l’équipe principale s’est bien mieux passée mais s’est limitée à trois courses, avant le retour du Français. Hadjar a ensuite été confirmé par Red Bull pour la saison 2027, alors qu’il préparait son retour en compétition à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Cette annonce a refermé la possibilité d’une promotion immédiate de Lawson, qui doit désormais attendre la décision de Racing Bulls concernant son propre avenir.

Pour Steiner, le problème dépasse toutefois la seule saison 2027.

"Tout d’abord, oui, je pense qu’ils vont le conserver l’année prochaine. Et ensuite, je pense que Liam doit trouver sa propre voie en dehors de la famille Red Bull."

"Je ne pense pas qu’il sera à nouveau promu de Racing Bulls vers l’équipe Red Bull. Et s’il ne va pas là-bas, il ne pourra pas devenir champion du monde."

Steiner estime ainsi que le Néo-Zélandais risque de se retrouver bloqué dans une structure qui lui permet de démontrer ses qualités, mais pas de se battre pour les plus grands objectifs.

"A-t-il le talent nécessaire pour devenir champion du monde ? Je pense qu’avec la bonne voiture, il en est capable. Il y a actuellement beaucoup de pilotes en Formule 1 qui possèdent un talent similaire au sien."

"Mais quand vous vous retrouvez dans la bonne équipe, au bon endroit et au bon moment, vous pouvez y parvenir."

"Je pense qu’il a montré, à l’heure actuelle, qu’il pouvait faire du très bon travail avec Racing Bulls, qui ne possède pas l’une des quatre meilleures voitures, mais il est toujours le meilleur des autres."

"Il montre qu’il peut faire du bon travail, mais maintenant, il doit rejoindre les grosses écuries et intégrer l’une des quatre meilleures équipes."