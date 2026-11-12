Officiel : Racing Bulls annonce enfin son duo de pilotes pour la saison 2027 de F1

Racing Bulls a officiellement confirmé la reconduction de Liam Lawson et Arvid Lindblad pour la saison 2027 de Formule 1. L’écurie italienne a choisi de miser sur la continuité après une campagne 2026 particulièrement encourageante, marquée notamment par quatre Grands Prix consécutifs au cours desquels ses deux pilotes ont terminé dans les points. Alors que l’équipe reste engagée dans la lutte pour une historique cinquième place au championnat des constructeurs, ses dirigeants estiment disposer du meilleur duo possible pour poursuivre leur progression. Une annonce qui garantit également à Lindblad une deuxième saison dans la catégorie reine après des débuts prometteurs.

Racing Bulls a mis fin aux interrogations concernant la composition de son duo de pilotes pour 2027. L’écurie basée à Faenza a annoncé que Liam Lawson et Arvid Lindblad poursuivraient leur collaboration la saison prochaine, confirmant ainsi sa volonté de conserver une certaine stabilité après les progrès enregistrés en 2026.

Les deux pilotes ont contribué à une campagne particulièrement solide pour l’équipe, qui a notamment réussi à placer ses deux monoplaces dans les points lors de quatre Grands Prix consécutifs.

Cette régularité a permis à Racing Bulls de renforcer sa position dans la lutte pour la cinquième place du championnat des constructeurs, un résultat qui constituerait une performance historique pour la structure.

Dans ce contexte, la direction de l’écurie considère que conserver ses deux pilotes représente la meilleure solution pour poursuivre le développement de l’équipe et aborder 2027 avec des bases solides.

Permane convaincu de disposer du meilleur duo possible

Alan Permane, directeur de l’écurie et codirecteur général chargé des activités sportives, s’est félicité de cette décision.

Le Britannique estime que Lawson et Lindblad ont démontré leurs qualités respectives tout au long de la saison, mais également leur capacité à progresser ensemble.

L’expérience acquise par Lawson et l’ambition affichée par Lindblad constituent, selon lui, une association particulièrement intéressante pour l’avenir de Racing Bulls.

"Nous sommes ravis de poursuivre avec Liam et Arvid en 2027. Tous deux ont démontré leurs capacités et leur potentiel tout au long de la saison, et nous avons constaté les progrès qu’ils ont réalisés, aussi bien individuellement qu’en tant que duo."

"Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il s’agit du meilleur duo de pilotes possible pour nous, avec une solide combinaison d’expérience et d’ambition. Ensemble, nous disposons de bases solides pour nous appuyer sur les progrès réalisés cette année, continuer à aller de l’avant et franchir une nouvelle étape vers la réalisation de nos ambitions en 2027."

Lawson veut poursuivre sur la lancée d’une saison historique

Pour Liam Lawson, longtemps menacé par une éventuelle promotion de Nikola Tsolov dans son baquet, cette prolongation représente l’occasion de poursuivre une aventure qui lui a permis de retrouver de la stabilité et de contribuer directement à la progression de Racing Bulls.

Le Néo-Zélandais s’est montré particulièrement satisfait des performances de la monoplace mise à sa disposition cette saison, saluant le travail accompli par l’ensemble de l’équipe.

"Je suis très heureux de poursuivre avec Visa Cash App Racing Bulls l’année prochaine. Nous avons vécu une saison brillante ensemble et l’équipe a travaillé très dur pour produire une voiture rapide, que j’ai adoré piloter."

"C’est formidable de participer à une saison historique pour l’équipe alors que nous poursuivons notre lutte pour la cinquième place du championnat des constructeurs. Cela témoigne du travail acharné de toutes les personnes présentes sur les circuits comme de celles qui travaillent à l’usine."

Lawson a également insisté sur la qualité de sa collaboration avec Arvid Lindblad, qu’il retrouvera donc à ses côtés en 2027.

"J’ai hâte de poursuivre sur cette lancée avec Arvid en 2027. Nous construisons quelque chose de vraiment très positif et je suis enthousiaste à l’idée de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble."

Lindblad récompensé après sa première saison en Formule 1

Pour Arvid Lindblad, cette confirmation constitue une étape importante après sa première année en Formule 1.

Le jeune Britannique, qui a découvert la catégorie reine en 2026, disposera ainsi d’une deuxième saison pour poursuivre son apprentissage et mettre à profit l’expérience accumulée au fil des Grands Prix.

"Je suis très heureux de poursuivre avec Visa Cash App Racing Bulls en 2027. Lorsque je repense à ma première saison en Formule 1, cela a été une année vraiment particulière, riche en nouvelles expériences et en enseignements depuis les tout premiers essais de pré-saison."

Le Britannique a également tenu à remercier les responsables de Racing Bulls et de Red Bull pour la confiance qui lui a été accordée.

"Je tiens à remercier toutes les personnes chez VCARB et Red Bull pour leur confiance et leur soutien. Je suis incroyablement reconnaissant envers tous les membres de l’équipe pour leur travail acharné, leur engagement et leur collaboration tout au long de la saison, ainsi que pour les relations solides que nous avons construites au fil du temps."

Avec une première saison désormais presque achevée, Lindblad entend aborder 2027 avec davantage d’expérience et une meilleure compréhension des exigences de la Formule 1.

"J’ai hâte de commencer l’année prochaine en m’appuyant sur tout ce que j’ai appris pendant ma saison de débutant. Cela s’annonce comme une année passionnante et je suis impatient de continuer à piloter aux côtés de Liam."