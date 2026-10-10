Antonelli, 4e du Sprint : Mercedes F1 a découvert un comportement inattendu sur les évolutions
Kimi espère faire progresser ses réglages pour les qualifications
Quatrième de la course Sprint du Grand Prix de Singapour, Kimi Antonelli a réussi à inscrire des points importants dans des conditions particulièrement délicates sur le circuit de Marina Bay. Mais malgré ce résultat encourageant, le pilote Mercedes estime que sa monoplace n’a pas encore révélé tout son potentiel.
L’Italien reconnaît notamment que les dernières évolutions aérodynamiques introduites par son équipe présentent un comportement sensiblement différent de celui de l’ancienne configuration, compliquant la recherche des réglages idéaux avant les qualifications du Grand Prix.
Interrogé après l’arrivée du Sprint, Antonelli a expliqué que l’équilibre de sa Mercedes n’avait pas fondamentalement évolué depuis les qualifications Sprint de vendredi.
L’Italien et son équipe ont néanmoins identifié plusieurs éléments intéressants dans l’analyse des données effectuée pendant la nuit, notamment concernant le fonctionnement du nouveau package aérodynamique.
Celui-ci semble réagir différemment de la version précédente, ce qui oblige Mercedes à revoir certains de ses repères pour exploiter correctement la monoplace.
"Oui, je veux dire que l’équilibre n’était pas très différent de celui que nous avions hier en qualifications, mais je pense que nous avons remarqué des choses intéressantes et inattendues hier soir, notamment concernant le fonctionnement de l’aérodynamique, qui semble assez différent de celui de l’ancien package. Donc, évidemment, ce n’est pas facile de trouver la bonne fenêtre de fonctionnement."
La possibilité de modifier les réglages après le Sprint pourrait donc constituer une opportunité importante pour Antonelli et Mercedes. Les monoplaces étant libérées des contraintes du parc fermé avant les qualifications du Grand Prix, l’équipe peut apporter des changements afin d’améliorer les choses.
Antonelli reconnaît toutefois qu’il faudra encore du temps pour maîtriser pleinement les caractéristiques de ces évolutions.
"Nous avons clairement besoin d’un peu plus de temps, mais je suis convaincu qu’avec l’équipe, nous faisons le meilleur travail possible. J’espère donc que nous pourrons apporter des changements utiles et améliorer notre rythme en vue des qualifications."
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