Catastrophe à Melbourne : Piastri éliminé avant même le départ (+ vidéo)
Le GP d’Australie terminé avant de commencer pour la McLaren F1
Le début de saison d’Oscar Piastri a tourné court devant son public. Le pilote australien ne pourra même pas prendre le départ du Grand Prix d’Australie, victime d’un accident survenu quelques instants avant la mise en grille.
La première manche de la saison s’est terminée avant même d’avoir commencé pour Oscar Piastri. Le pilote McLaren a été contraint à l’abandon après avoir heurté le mur lors du tour de sortie des stands, peu avant le départ du Grand Prix.
Porté par l’enthousiasme du public local, l’Australien devait s’élancer depuis la cinquième place sur la grille, juste devant son coéquipier Lando Norris. Une position prometteuse qui laissait entrevoir une belle opportunité pour l’écurie de Woking lors de cette première course de la saison.
Mais quelques instants après l’ouverture de la voie des stands, alors qu’il entamait son tour pour rejoindre la grille de départ, la situation a brusquement basculé.
En approchant du virage 5, Piastri a perdu le contrôle de sa monoplace en franchissant les vibreurs à la sortie du virage 4. La voiture est partie en tête-à-queue avant de terminer sa course contre le mur situé de l’autre côté de la piste, mettant immédiatement fin à sa participation à l’épreuve.
Selon les informations communiquées à Lando Norris par radio, l’incident serait survenu au moment où Piastri passait un rapport tout en roulant sur le vibreur. Cette combinaison lui aurait fait perdre l’adhérence, provoquant la perte de contrôle fatale.
L’accident met un terme brutal aux espoirs du héros local, qui espérait briller devant son public pour lancer sa saison de la meilleure manière. Au lieu de cela, l’Australien quitte prématurément la scène dès les instants précédant le départ de la course.
Zak Brown, son patron, a réagi à chaud : "Nous n’avons encore rien vu dans les données d’inhabituel. Il n’a rien dit à la radio, donc nous ferons une analyse après la course pour voir ce qui s’est passé."
"Pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la voiture que nous avons en course et retrouver notre motivation, car c’est vraiment décevant pour Oscar, surtout à domicile."
"Je suis sûr qu’il sera déçu pendant un moment, mais les pilotes savent se ressaisir rapidement. Ce n’est certainement pas la meilleure façon de commencer, mais il reviendra."
INCROYABLE ! PIASTRI DANS LE MUR AVANT LE DÉPART 🤯
L'Australien est parti à la faute dans le tour de mise en grille, c'est déjà terminé pour lui ! ❌
Il devait s'élancer 5e à domicile, ce 1er Grand Prix de 2026 est déjà fou ! #AusGP #F1 pic.twitter.com/YFRcsd6ipv
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 8, 2026
McLaren F1
