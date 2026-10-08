Bottas raconte son périple mouvementé : des cobras, des pythons et un chien agressif

Valtteri Bottas a choisi une manière particulièrement originale de rejoindre Singapour après le Grand Prix disputé le week-end dernier à Sepang. Plutôt que de prendre l’avion comme la majorité de ses collègues, le pilote Cadillac a parcouru plus de 400 kilomètres à vélo à travers la Malaisie, affrontant la chaleur, l’humidité et même quelques rencontres inattendues avec la faune locale. Une aventure de quatre jours qu’il a racontée ce jeudi dans le paddock de Marina Bay, assurant avoir soigneusement préparé son périple pour ne pas compromettre ses performances lors du prochain Grand Prix.

Le Finlandais a débuté son voyage dès dimanche, après la course, en parcourant 56 kilomètres entre le circuit de Sepang et Port Dickson. Les deux étapes les plus importantes l’attendaient toutefois lundi et mardi, avec un total de 322 kilomètres à parcourir avant de rejoindre Johor Bahru mardi soir.

Mercredi, Bottas a achevé son périple avec une dernière étape de 40 kilomètres jusqu’à Singapour, bouclant ainsi un voyage de 418 kilomètres au total.

Une préparation physique qui pourrait également lui servir ce week-end, le Grand Prix de Singapour étant considéré comme l’épreuve la plus exigeante de la saison pour les pilotes en raison des températures élevées et de l’humidité.

Mais Bottas assure avoir minutieusement organisé son parcours afin de disposer de suffisamment de temps pour récupérer avant de retrouver le volant de sa Cadillac.

"Évidemment, je ne l’aurais pas fait si j’avais su que cela pouvait nuire à mes performances. La quantité de sueur perdue pendant ces journées était assez impressionnante. Mais on s’habitue clairement à la chaleur. Donc j’espère que cela pourra m’aider un petit peu."

"Je crois que Tiffany [Cromwell, sa compagne] a lancé l’idée pour plaisanter, en disant : ’Hé, tu pourrais simplement y aller à vélo, ce n’est pas si loin’."

"Et je me suis dit : ’Hmm, peut-être que je pourrais le faire’. Évidemment, j’ai dû vérifier la distance, l’état des routes, les temps de parcours, puis j’ai établi un programme solide pour chaque journée."

"Tous les itinéraires étaient planifiés. J’avais également prévu que les deux plus grosses journées seraient lundi et mardi, afin qu’elles ne soient pas trop proches du week-end de course."

"Si j’avais effectué une grosse étape mercredi, par exemple, cela aurait déjà pu compromettre ma journée de vendredi en matière de récupération. Finalement, hier, ce n’était qu’une courte sortie, une sortie de récupération. Aujourd’hui, je peux passer une journée tranquille."

Des cobras, un python et une course-poursuite avec un chien

Au-delà de l’effort physique, le voyage de Bottas a également comporté une dimension plus aventureuse. Le pilote Cadillac a traversé plusieurs zones de jungle, parfois de nuit, avec pour seul éclairage celui de son vélo.

Une expérience qui lui a réservé quelques surprises, notamment des rencontres avec des animaux sauvages qu’il n’avait pas nécessairement prévu de croiser.

"J’ai vu quelques serpents, ce qui m’inquiétait un peu, mais en réalité ils étaient plutôt tranquilles. Ils vaquaient simplement à leurs occupations."

"J’ai vu un cobra, un python qui traversait le chemin juste devant moi. J’ai aussi aperçu certains de ces gros lézards que l’on voit également ici à Singapour. L’un d’eux se trouvait sur le chemin."

"J’ai dû sauter par-dessus avec mon vélo parce que je l’ai aperçu au dernier moment. J’ai été poursuivi par un chien et je me suis retrouvé bloqué derrière un groupe de vaches sur un petit chemin."

"Finalement, elles se sont écartées. Le moment le plus fou, c’était de rouler de nuit dans la jungle. Avec tous ces bruits, votre imagination commence à vous jouer des tours."

"Vous vous dites : ’Qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? Qui sait ce qui peut s’y trouver ?’ Mais ensuite, il faut simplement continuer à avancer."

"Rouler de nuit avec les éclairages du vélo, c’était probablement la partie la plus épique de cette traversée de la forêt."

Malgré ces quelques péripéties, Bottas garde également un excellent souvenir de l’accueil reçu tout au long de son parcours. Il a notamment été surpris par le respect des automobilistes et par les encouragements de certains habitants qui avaient appris qu’un pilote de Formule 1 traversait leur région à vélo.

"J’ai effectivement emprunté quelques portions de route, mais j’ai essayé autant que possible de rouler en dehors des routes."

"Même les habitants, les automobilistes, étaient vraiment courtois. Ils laissaient toujours beaucoup d’espace."

"Une fois que la nouvelle a commencé à circuler que j’étais réellement en train de faire ce voyage, certains habitants m’ont reconnu et m’ont encouragé, ce qui était sympa."

Une façon d’oublier la déception de Sepang

Si cette traversée constituait un défi physique, son principal intérêt était finalement ailleurs pour Bottas. Le Finlandais souhaitait avant tout profiter de cette aventure pour se vider l’esprit après un Grand Prix de Bahreïn particulièrement frustrant à Sepang.

Le pilote Cadillac avait notamment terminé sa course dans une sortie de piste après être parti en tête-à-queue avec des pneus slicks sur un asphalte encore humide.

Plutôt que de ressasser cette déception, Bottas a trouvé dans le vélo un moyen de rapidement passer à autre chose, tout en découvrant un pays qu’il n’aurait probablement jamais exploré de cette manière en suivant les habitudes du paddock.

Loin du traditionnel enchaînement entre le circuit, l’hôtel et l’aéroport, son voyage lui a permis de découvrir une autre facette de la Malaisie.

"Cela m’a immédiatement permis de me vider l’esprit. La course avait été décevante, donc je me suis très rapidement débarrassé de ma frustration sur le vélo, ce qui est plutôt agréable."

"Pendant le trajet, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, principalement à ce week-end. C’est un week-end Sprint, ce qui peut vraiment représenter une opportunité pour nous. Et j’espère pouvoir connaître un meilleur week-end."

"Je suis vraiment heureux de l’avoir fait parce que j’ai vu presque toute la Malaisie en quatre jours, notamment son côté sauvage. Sans mon vélo, je n’aurais jamais découvert toutes ces choses."