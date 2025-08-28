La livrée McLaren F1 restera ’reconnaissable’ malgré l’arrivée de Mastercard

McLaren F1 a dévoilé hier Mastercard comme son premier sponsor titre depuis plus de dix ans, mais son PDG, Zak Brown, insiste sur le fait que la célèbre livrée papaye restera.

"Ne vous inquiétez pas, la voiture restera reconnaissable," a-t-il déclaré lors du lancement à Amsterdam.

Cet accord, estimé à 100 millions de dollars par saison, pourrait être le plus important contrat de sponsoring de l’histoire de la Formule 1, et certainement de McLaren. Il s’agit également du premier sponsor titre depuis le départ de Vodafone de l’écurie en 2013.

Brown a déclaré que ce partenariat avait été conçu pour les fans.

Le communiqué officiel de McLaren s’ouvrait sur la phrase : "Personne n’est plus important pour nous que nos formidables fans" et présentait des photos de supporters féminines au premier plan.

Mastercard va étendre son partenariat avec une nouvelle initiative, « Team Priceless », offrant un accès aux coulisses, des tours de piste et des expériences personnalisées lors des Grands Prix.

"Je suis ravi d’entamer ce nouveau chapitre de notre partenariat avec Mastercard. Ils partagent notre passion et nos valeurs, et devenir partenaire titre est le tremplin idéal pour poursuivre nos efforts, sur et hors piste."

Raja Rajamannar, directeur marketing de Mastercard, souligne lui "vouloir porter notre engagement envers les fans à un niveau supérieur."

L’ancien dirigeant de la F1, Bernie Ecclestone, a salué Zak Brown pour avoir supervisé ce qui pourrait devenir une nouvelle « ère McLaren » en Formule 1.

"Zak Brown fait un excellent travail. Je lui ai dit un jour : ’Je ne pense pas que tu sois très talentueux, mais l’un de tes talents est de choisir les bonnes personnes pour travailler avec toi’. Il s’entoure des bonnes personnes et il les maintient ensemble."