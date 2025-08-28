Pérez révèle comment il a ’survécu si longtemps’ chez Red Bull

Sergio Pérez a évoqué le sort de ses successeurs chez Red Bull alors qu’il s’apprête à faire son retour en Formule 1 avec Cadillac F1. Le Mexicain a perdu son volant chez Red Bull à la fin de la saison dernière après une année 2024 très difficile.

Liam Lawson a été propulsé aux côtés de Max Verstappen, mais n’a tenu que deux Grands Prix au début de l’année 2025. Yuki Tsunoda occupe depuis le deuxième volant chez Red Bull, mais ses performances sont également insuffisantes jusqu’ici et des spéculations circulent quant à sa présence dans le line-up des pilotes de F1 en 2026.

"Je pense que c’est simplement la dynamique de l’équipe" a déclaré Pérez à Sky Sports. "Tout est axé sur la performance... Il est évident qu’ils ont un talent unique avec Max et tout le reste, et quand vous arrivez là-bas, vu la courbe de développement qu’ils ont, il est très difficile pour le deuxième pilote de s’adapter à la voiture."

"C’est une voiture très unique, avec un style de conduite très unique, auquel j’ai réussi à m’adapter pendant de nombreuses années, mais c’est difficile et c’est comme ça que ça fonctionne, et vous l’avez vu avec de grands pilotes avant moi et même après moi. Je pense que Yuki et Liam ont marqué sept points ou quelque chose comme ça."

"C’est donc très, très difficile, très délicat, et ce sont des pilotes fantastiques, vous savez, mais c’est comme ça qu’il faut la conduire. Parfois, je pouvais m’en accommoder, je pouvais m’y adapter, mais dès qu’il y avait une variable, comme la pluie, le vent ou autre chose, elle devenait tout simplement impossible à conduire."

"Et puis vous commencez à faire des erreurs les unes après les autres, vous perdez confiance, mais mentalement, j’étais super fort et c’est pourquoi j’ai survécu là-bas pendant si longtemps, parce que j’avais beaucoup de pression et que beaucoup d’entre vous [les journalistes] m’étaient hostiles. Et maintenant, vous réalisez le travail que j’ai accompli dans cette voiture et dans cette équipe."

Interrogé par les médias lors d’une conférence de presse Cadillac pour savoir s’il avait reçu les félicitations des pilotes actuellement en activité, Perez a précisé que plusieurs pilotes l’avaient contacté après l’annonce.

"Surprise, beaucoup de pilotes m’ont envoyé un message. Il semble que je leur manque. Je dirais que le premier était Max [Verstappen], il a été direct. [Pierre] Gasly, Franco [Colapinto], ils m’ont envoyé un message, et nous avons un groupe où ils postent souvent des messages, donc c’était sympa de voir qu’ils étaient heureux de me revoir."