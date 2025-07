Russell ne pense pas ’être celui qui va partir’ pour faire place à Verstappen

George Russell a réagi fermement aux rumeurs selon lesquelles il pourrait être remplacé par Max Verstappen chez Mercedes F1, déclarant aujourd’hui lors de la conférence de presse de la FIA : "Je ne pense pas que je serais celui qui va partir."

À l’approche du Grand Prix de Grande-Bretagne de ce week-end, les spéculations concernant l’avenir de Verstappen ont fait couler beaucoup d’encre. Sky a rapporté que Verstappen avait accepté de quitter Red Bull pour Mercedes.

Le contrat de Russell arrive à terme à la fin de la saison, mais il reste convaincu qu’il pilotera pour Mercedes l’année prochaine. Il aurait reçu une offre de contrat d’un an ferme et un an en options il y a quelques temps mais l’aurait refusé.

Russell sous-entend que c’est plutôt Kimi Antonelli qui devrait s’en faire en cas d’arrivée de Verstappen.

"Chaque équipe a deux baquets disponibles, et il est normal qu’elle réfléchisse à l’avenir. Je ne le prends pas personnellement, car j’ai clairement indiqué dès le début que je serais heureux d’être coéquipier avec qui que ce soit."

"Bien sûr, il y a des discussions et des rumeurs, mais tout cela est dirigé contre moi. Mais de mon côté, ce ne sera pas le cas. Je veux continuer à travailler avec Mercedes, car Toto ne m’a jamais déçu."

"Il m’a toujours donné sa parole, et il doit aussi faire ce qui est juste pour son équipe, ce qui inclut moi, mais aussi les milliers de personnes qui travaillent pour Mercedes. Pour moi, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, car je ne pense pas que je partirai, et le choix de mon coéquipier ne me concerne pas non plus. Je me concentre simplement sur le pilotage."

Il a également révélé avoir discuté plus intensément avec Toto Wolff, le patron de Mercedes, la semaine dernière, au milieu des nombreuses rumeurs.

"Il y a beaucoup de discussions en coulisses qui ne sont pas publiques, et je sais à qui va leur loyauté."

"Il n’est pas nécessaire que ce soit public ou diffusé à tout le monde. Nous en avons parlé un peu plus la semaine dernière, car il y a eu de nombreux articles et autres gros titres, mais cela ne change rien de mon côté, car, comme je l’ai dit, je suis plus performant que jamais. C’est aussi simple que ça, la performance parle pour tout."

Quand on lui a demandé si Russell discutait avec d’autres équipes, il a simplement répondu : "Non."

Les spéculations autour de Russell sont sans doute injustes, compte tenu de son impressionnante performance en 2025. Avec Max Verstappen, Russell a été parmi les pilotes les plus performants cette année.

Quand on lui a demandé si les spéculations sur son avenir étaient « injustes », il a répondu : "À vous d’en juger, et pour moi… je me sens assez insensible, je ne lis pas beaucoup les actualités et n’écoute pas les rumeurs."

"Je me concentre simplement sur les faits et sur le pilotage. Je l’ai dit en début d’année : on peut avoir un contrat, mais si on n’est pas performant, on est éliminé. Si on est performant, tout s’arrange."

"De mon côté, pas grand-chose à ajouter, je me concentre simplement sur le pilotage, comme je l’ai fait toute l’année."

"Je me concentre sur ma course à domicile, ma course préférée de l’année. Je veux me concentrer pleinement pour tenter de gagner, car les températures semblent plus clémentes qu’en Autriche la semaine dernière et c’est meilleur pour nous."

Y a-t-il une deadline de son côté ? Ne doit-il pas assurer ses arrières en contactant d’autres équipes ?

"Honnêtement, il n’y a pas vraiment de date butoir. Naturellement, nous essayons de terminer tout ça avant la pause estivale. De mon côté, Mercedes me manage également, il ne faut pas l’oublier. Ce n’est pas vraiment une date butoir que je peux gérer donc. Mais je n’y pense même pas."

"Évidemment, il y a beaucoup de questions à ce sujet, mais plus on en parle, plus on en parle, plus rien ne change. Cela arrivera au moment opportun. Je m’attends à ce que quelque chose se produise dans les deux prochaines semaines."