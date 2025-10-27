’J’aurais pu les tuer’ : Lawson a failli renverser des commissaires et juge cela ’inacceptable’

Liam Lawson a abandonné ce dimanche au Mexique, mais le plus important était ailleurs pour le pilote Racing Bulls, qui a été au centre d’un incident effrayant, lors duquel il a failli percuter deux commissaires.

Visiblement envoyés en piste récupérer des débris et ignorant qu’il était à un endroit totalement différent du reste des pilotes sur le circuit, les deux commissaires ont traversé la piste dans la première chicane alors que le Néo-Zélandais arrivait sur eux (voir photo ci-dessus).

"Oh mon Dieu, ils se foutent de moi ?" s’est énervé Lawson à la radio. "Vous avez vu ça ? Oh mon Dieu ! Mec, j’aurais pu les tuer, putain."

Après son abandon, il s’est exprimé au micro de la FOM et a révélé comment il s’est retrouvé dans cette situation, confirmant que les deux commissaires n’avaient aucune idée qu’un pilote allait sortir des stands.

"Honnêtement, je n’en croyais pas mes yeux. Je me suis arrêté, je suis sorti avec un nouveau train de pneus durs, puis je suis arrivé au virage n°1 et j’ai vu deux types qui traversaient la piste en courant. J’ai failli en renverser un."

"Honnêtement, c’était très dangereux. Il y a manifestement eu un problème de communication quelque part, mais je n’avais jamais vécu cela auparavant et je n’avais jamais vu cela auparavant, c’est donc tout à fait inacceptable."

À la suite de cet incident, Lawson a confirmé que Racing Bulls demanderait des explications à la FIA sur les raisons pour lesquelles deux commissaires traversaient le circuit, ce qui aurait pu causer un accident mortel.

"L’équipe a porté l’affaire devant la FIA. Nous ne comprenons évidemment pas comment, sur une piste en activité, les commissaires peuvent être autorisés à traverser la piste comme ça. Donc oui, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que nous obtiendrons des explications, mais cela ne peut vraiment plus se reproduire."

De son côté, Isack Hadjar s’est retrouvé dans les points à un moment de la course, mais il n’a pas réussi à rester dans le top 10 : "J’ai essayé une trajectoire qui n’a pas fonctionné. J’ai essayé quelque chose pour dépasser Antonelli mais il n’y avait pas de grip à l’extérieur, j’ai failli perdre la voiture et ça aurait pu être pire."

"On était confortablement dans les points mais on n’avait pas de rythme donc il va falloir bosser. Je suis quand même content du travail effectué en qualifications, mais je pense qu’on est parti dans une position trop haute pour notre voiture."