La FIA justifie le fait d’avoir sanctionné Hamilton et pas Verstappen

Les commissaires de la FIA ont déclaré que Lewis Hamilton aurait dû laisser de la place à Max Verstappen dans le premier virage, mais ils ne l’ont sanctionné que pour avoir quitté la piste dans le quatrième virage.

Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes, qu’il a purgée pendant la course, coupant la piste dans le quatrième virage et rejoignant la course devant le pilote Red Bull.

L’incident a commencé lorsque Verstappen a plongé à l’intérieur de Hamilton dans le premier virage. Bien qu’il venait de loin, les commissaires ont estimé qu’il était suffisamment à côté de la voiture de Hamilton à l’entrée du virage pour avoir droit à de l’espace.

Les commissaires ont donc considéré que le contact qui s’est produit était de la faute de Hamilton. Cependant, en raison de l’absence de conséquences pour les deux pilotes, ils ont décidé de ne pas infliger de pénalité sur cette action.

"À la corde, le train avant de Verstappen était clairement devant le rétroviseur de Hamilton et Verstappen avait donc droit à la ligne de course," ont jugé les commissaires. "Hamilton est resté à côté dans le virage, ce qui a entraîné un léger contact entre les roues des deux voitures. Le contact n’a eu aucune conséquence pour l’une ou l’autre des voitures."

"Étant donné que Hamilton avait peu de possibilités de laisser davantage d’espace sur la piste, que les deux voitures étaient côte à côte tout au long du virage et que le contact n’a eu aucune conséquence sportive, et notant que dans des incidents similaires par le passé, aucune mesure supplémentaire n’avait été prise, les commissaires ont déterminé que cette affaire relevait d’un incident de course."

La bataille entre les deux pilotes s’est poursuivie jusqu’au virage quatre, où Verstappen avait l’intérieur devant Hamilton. Aucun des deux pilotes n’a pris le virage : Hamilton a bloqué ses roues et est allé au large, n’empruntant qu’une partie de la voie de retour qu’il était tenu de prendre, puis est revenu sur la piste assez loin devant Verstappen.

Verstappen a également quitté la piste, mais il n’est pas sorti aussi largement que Hamilton et n’a pas dû emprunter le même chemin pour revenir sur le circuit. Cependant, en rejoignant la piste, il a forcé George Russell à aller au large à la sortie du virage 5.

Les commissaires ont admis que Hamilton n’avait pas pu suivre correctement le chemin pour revenir sur le circuit, mais ont déclaré qu’il n’aurait pas dû rejoindre la piste devant Verstappen.

"Hamilton a bloqué ses freins à l’approche du virage n°4 et est sortie de la piste. Les commissaires ont déterminé que la voiture roulait à une vitesse trop élevée pour permettre au pilote d’utiliser la voie de secours prévue à cet effet et que, pour cette raison, le pilote avait une raison valable de ne pas se conformer à l’instruction du directeur de course. Compte tenu des circonstances, les commissaires n’ont pris aucune autre mesure."

"Cependant, en quittant la piste et en coupant le virage, le pilote a obtenu un avantage durable, dépassant Verstappen et ne lui rendant pas sa position par la suite. La pénalité standard pour avoir quitté la piste et obtenu un avantage durable est donc appliquée."