La FIA défend le processus de son élection présidentielle après les critiques de Mayer

La FIA a répondu aux vives critiques formulées par Tim Mayer à l’encontre du processus électoral présidentiel, après que celui-ci se soit retiré de la course hier.

S’adressant aux médias au Texas, Mayer a affirmé que l’organisation de l’élection avait été conçue de manière à empêcher tout candidat alternatif crédible à la présidence de Mohammed Ben Sulayem de se présenter. Il a qualifié l’élection d’illusion de démocratie (à lire ici).

Un porte-parole de la FIA a répondu aux critiques de Mayer en déclarant : "L’élection présidentielle de la FIA est un processus structuré et démocratique, qui garantit l’équité et l’intégrité à chaque étape."

Répondant à l’affirmation de Mayer selon laquelle les restrictions imposées à la liste présidentielle rendaient impossible la candidature d’un rival à Ben Sulayem, le porte-parole a ajouté : "Les conditions requises pour les élections de la FIA de 2025, y compris les délais et les critères d’éligibilité applicables à la liste présidentielle et aux conseils mondiaux, sont définies dans les statuts et le règlement intérieur de la FIA, qui sont accessibles au public sur le site web de la FIA. Des informations détaillées concernant ces élections sont également disponibles depuis le 13 juin 2025 sur une page dédiée du site web de la FIA et ont été communiquées à tous les membres de la FIA."

Le porte-parole a également souligné que les mêmes règles s’appliquaient lors des élections précédentes. "Les exigences relatives à la représentation régionale des vice-présidents chargés du sport et à leur sélection au sein du Conseil mondial du sport automobile afin d’établir une liste présidentielle ne sont pas nouvelles. Ces critères s’appliquaient aux élections précédentes."

"Comme on pouvait s’y attendre, la préparation d’une candidature pour une liste présidentielle ou les Conseils mondiaux nécessite certaines démarches. Les candidats potentiels ont eu depuis la publication des informations détaillées le 13 juin pour préparer leur candidature."

Mayer a cité un rapport de l’Utrecht School of Governance qui affirmait que la FIA "manque de politiques et de garanties institutionnelles solides" et que le système de liste présidentielle et le comité de nomination "agissent comme un puissant mécanisme de contrôle pour garantir presque à coup sûr la continuité du leadership en place".

Le porte-parole a répondu à cela que le rapport avait été "commandé par l’équipe de Tim Mayer" et qu’il concluait que "les pratiques de gouvernance de la FIA étaient conformes à celles d’autres fédérations, en particulier celles qui ont progressé dans la formalisation de leurs structures de gouvernance."

"Le processus d’analyse comparative décrit dans le rapport ne conclut pas que la FIA est en retard. Cela reflète le fait que la FIA a pris plusieurs mesures pour renforcer ses politiques de gouvernance d’entreprise."

Le porte-parole a ajouté que "la FIA n’avait pas été contactée pour confirmer les déclarations ou hypothèses formulées dans le rapport concernant ses processus, ses politiques et son administration."