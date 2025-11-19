Pourquoi Las Vegas va pousser pour un accord à long terme avec la F1

Les responsables de la Formule 1 et de Las Vegas sont en pourparlers concernant une prolongation majeure du contrat qui pourrait permettre à la course de rester sur le Strip jusqu’en 2032, voire jusqu’en 2037, malgré les plaintes persistantes concernant les coûts, les perturbations et la faible demande de billets.

Selon les médias locaux, les négociations portent sur un renouvellement de cinq ou dix ans qui permettrait à la F1 de justifier des investissements plus importants dans les infrastructures après deux années marquées par des prix élevés des billets, des fermetures prolongées de rues et des réactions négatives des entreprises locales.

"Nous comprenons les inconvénients," a déclaré Emily Prazer, présidente du Grand Prix de Las Vegas, au Review-Journal. "Le défi, depuis le début, a été de composer avec un contrat à court terme qui rend difficile l’investissement de capitaux importants."

"Plus le contrat que nous pouvons obtenir est long, plus nous pouvons investir dans les infrastructures pour faciliter les choses."

Prazer a déclaré que la construction était chaque année plus rapide et qu’une certitude à long terme, en particulier en matière d’éclairage, allégerait la charge qui pèse sur la ville.

Dans une interview accordée séparément au Las Vegas Sun, elle a déclaré que les responsables s’attendaient à accueillir environ 100 000 spectateurs par jour cette semaine, avec un intérêt croissant de la part du Mexique, du Canada et de l’Europe. Elle estime que la course peut contribuer à soutenir le secteur touristique international de la ville, qui est en difficulté.

"Si vous recherchez un marketing de destination pour relancer le tourisme international à Las Vegas, nous pensons être en pole position pour aider," a-t-elle déclaré.

Las Vegas a accueilli 2,5 millions de visiteurs en moins depuis le début de l’année, les arrivées internationales ayant chuté de plus de 13 %. Cependant, Prazer a déclaré que les ventes de billets pour la semaine de course n’avaient pas baissé, plusieurs catégories étant déjà épuisées et la demande "nettement supérieure" à celle de l’année dernière.

Les experts locaux en tourisme préviennent que l’impact de la F1 restera du court terme sur une ville aussi particulière que Las Vegas, mais ils reconnaissent l’engouement des fans américains suscité par Netflix.