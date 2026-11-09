Hadjar revient sur son improbable podium : ’nous n’étions nulle part vendredi’

Isack Hadjar a décroché son troisième podium de la saison 2026 en terminant troisième du GP du Brésil, au terme de ce qu’il considère comme la course disputée dans les conditions les plus difficiles de sa jeune carrière en Formule 1. Le pilote Red Bull a dû composer avec une monoplace délicate à exploiter sur les pneus intermédiaires, avant de retrouver un excellent rythme sur les slicks et de se battre notamment avec Kimi Antonelli. Une performance d’autant plus satisfaisante pour le Français que son week-end avait très mal commencé...

Isack Hadjar poursuit son impressionnante progression en Formule 1. Troisième à l’arrivée du GP du Brésil, derrière Lando Norris et son coéquipier Max Verstappen, le Français a signé son troisième podium de la saison, après une course particulièrement exigeante sur le circuit d’Interlagos.

Entre une piste humide au départ, une phase de transition vers les pneus slicks et le retour de la pluie en fin d’épreuve, le pilote Red Bull a été confronté à des conditions qu’il n’avait encore jamais rencontrées à ce niveau de difficulté.

Pour Hadjar, ce résultat représente donc une satisfaction particulière, autant pour la performance sportive que pour l’expérience accumulée.

"Je veux dire, sur les... je ne sais même pas combien de courses j’ai disputées en F1, pas beaucoup en tout cas, mais ce sont clairement les conditions les plus difficiles auxquelles j’ai jamais été confronté", a-t-il expliqué.

"Je suis donc heureux d’avoir pu me mettre à l’épreuve dans de telles conditions. Avec le peu d’expérience que j’ai, je suis content de me retrouver sur le podium aux côtés de deux pilotes extraordinaires."

Si Hadjar a finalement réussi à décrocher la troisième place, sa course n’a pas été exempte de difficultés.

Le Français explique avoir initialement bénéficié de sensations correctes avec sa Red Bull, avant de rencontrer d’importants problèmes de motricité pendant la partie intermédiaire de son premier relais.

Le comportement de la monoplace l’empêchait notamment d’accélérer efficacement à la sortie des virages, ce qui l’a rendu particulièrement vulnérable face à ses adversaires.

George Russell en a profité pour le dépasser avec une facilité qui a marqué le pilote français.

"Vous savez quoi ? Je me sentais plutôt bien, puis il y a eu cette partie au milieu du relais en pneus intermédiaires où j’ai énormément souffert. Je n’arrivais pas du tout à accélérer correctement en sortie de virage."

"George m’a littéralement dépassé à la sortie du virage 12 comme si je n’existais pas."

Hadjar a ensuite retrouvé de meilleures sensations, mais cette amélioration est intervenue trop tard pour réellement en profiter sur les intermédiaires.

La piste était déjà suffisamment sèche pour justifier le passage aux pneus tendres, qui ont permis à Red Bull de retrouver un niveau de compétitivité nettement plus satisfaisant.

"Ce n’est que quelques tours plus tard que cela a réellement commencé à mieux fonctionner, mais il était déjà temps de rentrer aux stands pour monter les pneus tendres."

"Honnêtement, avec les pneus tendres, nous étions très compétitifs. Pour être juste, à partir de ce moment-là, nous avons été compétitifs jusqu’à la fin."

"Même lors du tout dernier relais, lorsque nous sommes revenus à des conditions pluvieuses, nous étions rapides. Je suis donc vraiment, vraiment très heureux de cela."

Un duel intense avec Antonelli dans des conditions piégeuses

La course de Hadjar a également été marquée par plusieurs dépassements, dont une manœuvre sur Kimi Antonelli dans les premiers virages du circuit.

Interrogé sur cette action, le Français a reconnu ne plus se souvenir précisément de son déroulement, estimant qu’elle s’était probablement produite au deuxième virage plutôt qu’au premier.

"Oui, enfin, je ne m’en souviens plus vraiment, en fait. Je pense que c’était au virage 2. Pour être juste, je crois qu’il était parti en tête-à-queue au tour précédent, donc j’arrivais avec un certain élan."

"J’ai apprécié les moments de bagarre que j’ai eus avec Kimi. C’était bien, particulièrement dans les tours où la pluie a recommencé à tomber alors que nous étions encore en pneus tendres, à la fin."

"Il était juste derrière moi, il était très rapide, et c’était comme si je testais l’adhérence pour lui, tandis qu’il me mettait énormément sous pression. C’était donc agréable de me battre avec lui."

Au-delà des difficultés rencontrées en course, Hadjar retient surtout le contraste entre son résultat final et les performances affichées par Red Bull en début de week-end.

Le Français explique que sa monoplace était loin d’être compétitive vendredi et que la situation n’était toujours pas particulièrement encourageante samedi matin.

"Oui, honnêtement, ce genre de week-end me rend heureux parce que, lorsque je monte sur le podium, j’ai presque l’impression que c’est toujours après avoir dû surmonter l’adversité."

"Ce n’est jamais comme si je disputais une course tranquille, que je me qualifiais en pole position ou dans les trois premiers et que je n’avais plus qu’à concrétiser."

"J’ai vraiment l’impression de devoir aller chercher mes ressources au plus profond de moi-même pour obtenir ce résultat."

Cette troisième place revêt donc une valeur particulière, compte tenu des difficultés rencontrées lors des premières séances.

"Nous n’étions nulle part vendredi. Samedi matin, ce n’était pas extraordinaire non plus, mais réussir ensuite une course comme celle-là, je dirais que je me suis plutôt bien débrouillé."