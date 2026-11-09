Antonelli furieux d’avoir perdu la victoire, Russell médusé par son tête-à-queue dans les stands

Mercedes a décroché son neuvième titre mondial des constructeurs au GP du Brésil, mais les quatrième et cinquième places de George Russell et Kimi Antonelli ne racontent qu’une partie de l’histoire. Les deux pilotes ont connu une course particulièrement mouvementée à Interlagos, marquée par des tête-à-queue, des comportements inexpliqués de leurs monoplaces et une perte de compétitivité surprenante sur les pneus intermédiaires. Si Russell a retrouvé de bonnes sensations après plusieurs week-ends difficiles, Antonelli estime avoir laissé échapper une victoire qui semblait à sa portée.

Mercedes a assuré l’essentiel au GP du Brésil en remportant son premier championnat du monde des constructeurs depuis cinq ans, mais la course d’Interlagos a été bien plus compliquée que ne le suggère le résultat final. George Russell a terminé quatrième après être parti septième, tandis que son coéquipier Kimi Antonelli, récemment sacré champion du monde des pilotes au Mexique, a dû se contenter de la cinquième place.

Si Mercedes a connu une journée nettement plus satisfaisante que Ferrari, sa plus proche rivale au championnat, les deux pilotes ont rencontré des difficultés inhabituelles avec le comportement de leurs monoplaces.

Russell a notamment failli compromettre sa course lors de son passage des pneus intermédiaires aux slicks tendres. À peine reparti de son emplacement dans la voie des stands, le Britannique a perdu le contrôle de sa Mercedes et effectué un tête-à-queue (photo sous l’article).

Incapable de réaliser une rotation complète de 360 degrés, il a dû manœuvrer dans l’étroite pitlane pour remettre sa voiture dans le bon sens avant de reprendre la course.

Interrogé sur cet incident, Russell a confirmé que les pneumatiques froids avaient joué un rôle dans sa perte de contrôle, tout en reconnaissant avoir adopté une approche particulièrement agressive dans l’espoir de gagner des positions.

"Oui, c’était lié à cela. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui s’est passé. J’ai pris beaucoup de risques parce que j’ai senti qu’il y avait une occasion à saisir, et j’en ai payé le prix. Dans ces moments-là, soit vous gagnez beaucoup, soit vous perdez beaucoup, et cette fois, cela a joué contre nous."

Le Britannique a également expliqué que les particularités de l’unité de puissance 2026 avaient compliqué sa tentative de remettre rapidement la monoplace dans le bon sens.

"Je n’ai pas pu faire un tour complet à 360 degrés, je n’avais plus de boost, donc ce sont simplement quelques-unes des particularités de cette unité de puissance. Mais vous savez, le plus important aujourd’hui, c’est que nous avons remporté le championnat constructeurs."

Paradoxalement, cet incident et ses conséquences stratégiques ont fini par jouer en faveur de Russell, qui n’a pas effectué un deuxième arrêt pour chausser des pneus tendres.

"Ironiquement, à cause de cela, je ne me suis pas arrêté une deuxième fois pour mettre des tendres, et cela m’a en quelque sorte permis de revenir dans la course."

"Toute l’équipe a fourni une quantité de travail énorme pour parvenir à ce résultat. Évidemment, nous aurions aimé y arriver avec un peu plus de panache, mais nous avons réussi à conclure, et c’était le plus important."

Après la frustration des qualifications, Russell félicite ses stratèges

Le GP du Brésil a également permis à Russell de retrouver confiance dans les décisions stratégiques de Mercedes.

La veille, le Britannique avait exprimé sa colère après avoir reçu l’instruction d’interrompre un tour de qualification qu’il estimait suffisamment rapide pour décrocher la pole position.

En course, en revanche, il considère que son équipe a parfaitement géré le retour aux pneus intermédiaires lorsque la pluie a recommencé à tomber.

Ce choix s’est révélé particulièrement bénéfique pour sa remontée, dans une course où plusieurs concurrents ont commis des erreurs stratégiques.

"Cela nous a énormément aidés. L’équipe a fait un excellent travail à ce moment-là, et je pense que cela souligne simplement les difficultés de notre sport. En qualifications, nous nous sommes trompés."

"En course, ils ont parfaitement réussi leur coup, et les autres pilotes se sont trompés. C’est comme ça que les choses se passent, et on met toujours davantage en avant les moments où cela se passe mal que ceux où cela se passe bien."

Mercedes ne comprend pas sa chute de performance sur les intermédiaires

Malgré une compétitivité encourageante avec les pneus tendres, Mercedes a connu une baisse de rythme difficile à expliquer lors du dernier relais en intermédiaires.

Russell et Antonelli ont tous deux rencontré des difficultés importantes, alors que le retour de la pluie aurait normalement pu représenter une occasion de gagner du terrain.

Le Britannique reconnaît que l’équipe ne dispose pas encore d’une explication définitive.

"Nous ne savons pas. Nous ne savons vraiment pas. J’étais plutôt enthousiaste lorsque la pluie est arrivée, mais ensuite Kimi et moi n’avions absolument aucun rythme. Nous devons comprendre pourquoi."

Russell avance néanmoins une hypothèse liée au moment où les deux Mercedes ont chaussé leurs pneumatiques intermédiaires.

"Il y a peut-être une petite théorie : comme nous avons été les premiers à passer sur les intermédiaires, même simplement pendant ce tour de sortie sur la piste la plus sèche, vous endommagez les pneus, les températures augmentent et vous entrez dans une spirale négative. Pour l’instant, c’est la seule explication."

"J’avais un très bon rythme en course, particulièrement avec les pneus tendres. Nous avons tous les deux souffert avec les intermédiaires à la fin, et c’était assez étrange."

"Mais oui, je commence à me sentir un peu plus moi-même. Ce week-end, je pense qu’il y avait vraiment du rythme pur. Le week-end dernier, au Mexique, c’était plutôt une question de réussir un tour au bon moment. Mais j’ai hâte d’être à Las Vegas, un circuit où j’ai généralement obtenu de bons résultats."

Antonelli furieux après avoir laissé échapper la victoire

De l’autre côté du garage Mercedes, le sentiment était nettement plus amer. Kimi Antonelli estime avoir perdu une occasion de remporter le GP du Brésil après un tête-à-queue survenu alors qu’il occupait la tête de la course (photo en haut de l’article).

Avant même cet incident, l’Italien avait signalé à son équipe un comportement inquiétant de sa monoplace, qui semblait tirer d’un côté à l’accélération. Il craignait notamment qu’un problème de suspension soit apparu.

Ses difficultés d’équilibre ont ensuite contribué à lui faire perdre des positions face à Isack Hadjar et Max Verstappen, sans qu’une cause précise puisse être identifiée pendant la course.

Malgré la satisfaction du titre constructeurs, le nouveau champion du monde n’a pas cherché à masquer sa déception personnelle.

"Je suis très déçu de la course. Je suis très en colère, pour être honnête, mais je vais mettre tout cela de côté pour le moment parce que l’équipe a remporté le titre", a expliqué Antonelli.

"Nous avons décroché le titre pour l’équipe, et ils le méritent tous. Je suis très fier de faire partie de ce groupe et de cette équipe qui a tant fait pour moi et qui continue d’en faire autant. Je suis très heureux pour eux. Mais si nous parlons spécifiquement de la course, oui, c’est très décevant."

Antonelli considère que la victoire était à sa portée avant son tête-à-queue.

"Nous étions en position de gagner jusqu’à ce moment-là. Même lorsque j’étais en tête, une fois que j’avais réussi à mettre un peu de température dans les pneus, je commençais à trouver mon rythme."

"Mais ensuite, il y a eu ce tête-à-queue, et c’est encore quelque chose que je dois examiner, parce que je ne sais pas pourquoi j’ai perdu l’arrière aussi rapidement. Sans aucun avertissement, rien du tout."

"Mais, pour être honnête, dès que j’ai chaussé les tendres, j’ai senti quelque chose d’étrange avec la voiture. Nous devons donc vérifier ce qui s’est passé. Mais d’un autre côté, oui, c’est dommage, parce que nous avons perdu la course à ce moment-là."

Les sensations décrites par Antonelli orientent ses soupçons vers un problème affectant la géométrie du train arrière de sa Mercedes.

L’Italien explique que l’instabilité se manifestait principalement dans les virages à gauche, et plus particulièrement dans les courbes rapides.

"Nous devons vérifier quelque chose au niveau de la géométrie de la voiture, à l’arrière, parce que je n’avais ce problème que dans les virages à gauche. C’était donc particulièrement à haute vitesse que je le ressentais le plus."

"L’arrière semblait très instable, même dans la légère courbe à gauche à l’approche de la ligne d’arrivée. L’arrière était très mobile, ce qui était étrange."

"Nous devons examiner la voiture pour voir si quelque chose s’est produit. Mais c’était une sensation très étrange. Et lorsque j’ai fait mon tête-à-queue, les pneus étaient fichus : les quatre roues avaient des plats. Ce n’est qu’après avoir monté le deuxième train que nous avons retrouvé du rythme. C’est dommage."

Wolff soupçonne un problème de réglages ou de pressions

Toto Wolff partage les interrogations de ses pilotes concernant le comportement inhabituel des Mercedes pendant le GP du Brésil.

Le directeur de l’écurie estime que Russell et Antonelli ont parfois dû composer avec une monoplace particulièrement difficile à maîtriser, ce qui pourrait expliquer leurs erreurs respectives.

"Je pense qu’ils ont tous les deux eu une voiture très difficile à piloter par moments", a expliqué Wolff.

"George n’est pas quelqu’un qui part en tête-à-queue à la sortie des stands, et c’est pareil pour Kimi. Et tous les deux ont signalé un comportement très, très étrange de la voiture, comme si quelque chose était cassé dans la suspension ou qu’il y avait trop de pression dans les pneus."

Le dirigeant autrichien souligne que les difficultés n’ont pas concerné uniquement Mercedes.

Max Verstappen a également rapporté un comportement inhabituel de sa Red Bull pendant la course, ce qui laisse penser que les conditions de piste et le fonctionnement des pneumatiques ont pu jouer un rôle important.

"Même si cela ne les concernait pas uniquement, Max a dit la même chose, je pense que nous nous sommes trompés sur les pressions ou sur les réglages, parce que maintenant, en regardant les voitures, les pneus arrière sont complètement usés, alors que les pneus avant sont comme neufs."

"Il y a donc quelque chose que nous n’avons pas identifié. Mais il y a eu des moments pendant la course où nous étions absolument très rapides."

Le problème devra être étudié rapidement, d’autant que le prochain Grand Prix, à Las Vegas, pourrait se dérouler dans des températures encore plus basses que celles rencontrées à Interlagos.

"Nous repartons donc avec un exercice intéressant : découvrir ce qui s’est passé, mais avec un état d’esprit positif après avoir remporté le championnat constructeurs."