Steiner dévoile son équipe de F1 idéale… et son choix surprend !

L’ancien directeur de l’écurie Haas F1, Gunther Steiner, a révélé quelle paire de pilotes il choisirait pour composer son équipe de rêve en Formule 1. Et sans surprise, son choix principal se porte sur Max Verstappen, mais il est accompagné d’un nom inattendu...

Actuellement engagé dans sa dixième saison avec Red Bull, Verstappen dispose d’un contrat jusqu’en 2028 avec l’écurie de Milton Keynes. Le quadruple champion du monde a déjà connu six équipiers différents depuis son arrivée chez Red Bull, et un septième pourrait bientôt rejoindre la liste, l’avenir de Yuki Tsunoda restant incertain pour 2026.

Alors que le Français Isack Hadjar est pressenti pour être aux côtés du Néerlandais, Steiner a préféré faire un autre choix pour son duo idéal.

"Pour le meilleur team possible, je prendrais, bien sûr, Max Verstappen."

"Et j’ai toujours dit que je prendrais Oscar Piastri. Mais je pense que maintenant, je choisirais l’un des rookies, Gabriel Bortoleto. Je prendrais Max et Gabriel."

Le ton est donné : Steiner miserait sur l’alliance d’un champion confirmé et d’un jeune talent prometteur, symbole d’un équilibre entre expérience et audace.

Mais l’Italien ne s’est pas arrêté aux pilotes. Il a également évoqué à quoi ressemblerait son équipe idéale d’un point de vue structurel, en puisant son inspiration chez Mercedes et Red Bull.

"L’entreprise que j’aime le plus, ou plutôt l’équipe que je préfère pour son infrastructure et son organisation, c’est Mercedes."

"J’aime beaucoup la manière dont tout est structuré là-bas."

"Pour le concepteur de la voiture, je choisirais Adrian Newey. Il aurait besoin de quelques personnes autour de lui, mais on pourrait les trouver ensuite. Je pense que ce serait une équipe très performante. Et évidemment, moi en tant que team principal !"

Steiner a été limogé de Haas avant le début de la saison 2024, mettant fin à une aventure entamée avec la création même de l’équipe américaine. Depuis, il a trouvé un nouveau défi, en dehors de la F1, en s’impliquant dans le MotoGP. Il dirige désormais un consortium ayant pris le contrôle de l’équipe Red Bull KTM Tech3.

Interrogé sur la possibilité d’un retour en Formule 1, Steiner s’est montré clair : pas question pour l’instant.

"Je suis très heureux de ne pas diriger d’équipe pour le moment, car c’est quelque chose que j’ai déjà fait."

"Si une opportunité se présente, s’il existe un projet intéressant, je pourrais être tenté. Mais retourner en F1 simplement pour être team principal, ça ne m’intéresse pas. Je préfère ce que je fais maintenant : aller à la moitié des courses en tant que consultant pour des télévisions."