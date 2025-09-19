La Chine aurait volé des données récupérées dans le cerveau de Leclerc

Un rapport choc affirme qu’une entreprise technologique financée par la Chine aurait collecté des données cérébrales auprès d’athlètes de haut niveau, dont le pilote de Formule 1 Charles Leclerc.

Leclerc a été cité dans une enquête menée sur une période de six mois par Hunterbrook Media et le journaliste Pablo Torre, alléguant que les données d’ondes cérébrales d’un bandeau d’entraînement à la concentration ont été rendues accessibles à la Chine.

Selon des documents obtenus par Hunterbrook Media, BrainCo, une entreprise de neurotechnologie, a été financée par des entités liées au Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir et a collaboré avec des sous-traitants militaires chinois.

BrainCo est accusée d’avoir collecté des données neuronales auprès d’athlètes de haut niveau, dont la star du tennis Jannik Sinner, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin, ainsi que des footballeurs de Premier League.

"Je tiens à établir que ce bandeau que je viens de porter, appelé FocusCalm, n’est pas un objet quelconque," a déclaré Torre dans son podcast « Pablo Torre Finds Out ».

"C’est un appareil incroyablement populaire dans le monde du sport, car il permet aux athlètes de suivre leurs ondes cérébrales pour améliorer leurs performances. On peut voir quand on est calme, quand on est stressé, et on peut se concentrer, voilà le message publicitaire qui entoure ce produit."

"Il ne s’agit pas de n’importe quel athlète : il s’agit de l’Italien Jannik Sinner, célèbre pour sa concentration, qui s’entraîne avec le FocusCalm. Il s’agit de l’ancienne numéro un mondiale du tennis, Iga Swiatek, qui l’utilise quotidiennement."

"La skieuse alpine numéro un de tous les temps, la médaillée d’or américaine Mikaela Shiffrin, l’utilise également, tout comme de nombreux footballeurs de Premier League anglaise."

Le Dr Riccardo Ceccarelli, éminent médecin du sport et fondateur de Formula Medicine, a affirmé qu’il était possible que la Chine utilise ces données pour entraîner ses propres athlètes.

"Oui, absolument. Nous sommes toujours en contact avec eux, car ils ont également développé un appareil plus portable que nous pouvons utiliser dans différentes expériences avec l’aviation et l’armée, car il est évident que l’appareil doit être portable et confortable."

"Il s’agit donc d’une synergie, d’un projet en cours depuis de nombreuses années et BrainCo nous a apporté un soutien indéfectible."

Ceccarelli travaille avec Leclerc depuis que le pilote monégasque a 13 ans.

Par ailleurs, la professeure Nita Farahany a averti que ces données pourraient être utilisées pour la recherche militaire.

"Pour les sceptiques, je pense qu’il est très probable que le PCC utilise les données cérébrales pour mieux comprendre les performances de nos athlètes afin de mieux former les futurs soldats et de s’intégrer à un programme global qu’il a développé autour de la guerre cognitive."