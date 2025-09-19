Alonso et Stroll ont évalué les pneus plus que leur performance à Bakou

Avec en toile de fond les remparts historiques de Bakou, les pilotes Aston Martin F1 ont débuté leur week-end en réalisant un total combiné de 78 tours lors des essais libres de vendredi.

Lance Stroll et Fernando Alonso ont directement débuté la première séance d’essais libres en gomme tendre afin d’avoir ensuite un point de comparaison avec les médiums car il faudra trancher sur le meilleur pneu à utiliser en qualifications.

Le Canadien, 17e temps du jour, ne s’est pas focalisé sur la performance pure.

"Nous avons réalisé de bons tours lors des deux séances d’essais aujourd’hui et avons recueilli des informations utiles pour les qualifications de demain et la course."

"Les conditions météo s’annoncent assez venteuses, nous verrons donc l’impact que cela aura sur nos performances demain en qualifications."

19e chrono, Alonso a fait de même.

"C’est toujours un défi amusant sur ce circuit étroit et rapide. Au vu des chronos, il semble que nous ayons encore du rythme à trouver ce week-end mais nous n’avons pas trop poussé."

"Il faut trouver le juste équilibre entre appui et traînée sur ce circuit, et c’est là que nous devons progresser. On verra ce que nous pouvons faire ce soir."