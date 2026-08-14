La FIA change de position sur les pilotes russes et biélorusses

La Fédération Internationale de l’Automobile a décidé de mettre fin aux restrictions imposées aux ressortissants russes et biélorusses dans les compétitions automobiles internationales. Adoptées après l’invasion de l’Ukraine en 2022, ces mesures permettaient jusqu’ici aux pilotes, concurrents et officiels concernés de participer sous bannière FIA, avec notamment une obligation de neutralité. Cette dernière disparaît désormais.

La décision intervient après plus de quatre années de restrictions. En mars 2022, dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la FIA avait adopté des mesures d’urgence concernant la participation des ressortissants des deux pays aux compétitions internationales. Elles avaient été révisées en février 2023.

Contrairement à certaines autres fédérations sportives, la FIA n’avait toutefois jamais instauré une interdiction totale visant les pilotes, concurrents ou officiels russes et biélorusses. Leur participation restait possible sous le drapeau de la FIA et était conditionnée à la signature d’un engagement de neutralité.

Cette disposition prévoyait notamment que leur participation soit "soumise à un engagement spécifique et au respect des principes de paix et de neutralité politique de la FIA, jusqu’à nouvel ordre". Les pilotes disposant d’une double nationalité pouvaient par ailleurs concourir sous leur autre nationalité.

Une lettre adressée hier jeudi par le service juridique de la FIA a confirmé la levée de ces mesures d’urgence. Le texte précise désormais que les ressortissants russes et biélorusses peuvent prendre part aux compétitions internationales et de zone sans restriction particulière.

"Les pilotes russes et biélorusses, les équipes nationales, les concurrents individuels et les officiels sont autorisés à participer aux compétitions internationales sans aucune restriction."

La FIA précise également que "l’obligation de signer un engagement de neutralité ne s’applique plus".

Cette décision avait été mise en œuvre et rendue contraignante lors d’une réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile, le 3 août. Elle restera en vigueur "jusqu’à nouvel ordre".

Le changement ne concerne pas uniquement les conditions de participation. Les symboles nationaux russes et biélorusses peuvent désormais de nouveau être affichés dans les compétitions concernées, tout comme les couleurs et les drapeaux des deux pays. Leurs hymnes nationaux peuvent également être joués.

Les compétitions restent interdites en Russie et en Biélorussie

La FIA n’a toutefois pas supprimé l’ensemble des mesures prises depuis 2022. L’interdiction d’organiser des compétitions internationales sur les territoires russe et biélorusse reste en vigueur.

L’instance internationale a par ailleurs indiqué qu’elle continuait de "surveiller attentivement les événements en Ukraine" et se réservait "le droit de prendre toute nouvelle mesure ou d’appliquer d’autres dispositions à l’avenir".

La FIA souligne notamment qu’elle pourra prendre les mesures nécessaires afin de respecter ses obligations découlant de tout régime de sanctions applicable ou des contrats auxquels elle est partie.

Cette dernière précision laisse donc la porte ouverte à d’éventuelles nouvelles décisions en fonction de l’évolution de la situation géopolitique et des sanctions internationales.

La décision de la FIA intervient alors que la position de plusieurs instances sportives internationales concernant la Russie et la Biélorussie a évolué ces derniers mois.

Le Comité International Olympique a provisoirement levé la suspension de la Russie le mois dernier. En mai, il avait également recommandé la levée de l’interdiction visant les sportifs biélorusses afin qu’ils puissent participer sous leur identité nationale. Cette recommandation avait toutefois été rejetée par World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme.

La situation reste différente dans le sport motocycliste. La Fédération Internationale de Motocyclisme a, pour sa part, instauré une interdiction complète visant les ressortissants russes et biélorusses dans les compétitions internationales et continue de l’appliquer.

La FIA adopte donc désormais une position sensiblement différente : les pilotes, concurrents et officiels russes et biélorusses peuvent participer sans restriction, sous leur identité nationale, mais aucune compétition internationale ne pourra pour l’instant être organisée en Russie ou en Biélorussie.