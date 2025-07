L’obsession de la victoire de Bearman lui a pris trois jours de vacances

Oliver Bearman a raconté comment l’obsession de la victoire et les encouragements de sa belle-famille lui ont coûté du temps libre en vacances. Le pilote Haas F1 a en effet passé plusieurs jours sur une piste de karting pour battre le record de la piste.

"J’adore aussi le karting" a déclaré Bearman à Spa. "Je n’avais pas prévu d’y aller tous les jours, mais ce n’est évidemment pas un mal. J’étais en vacances en Suède et il y avait une piste de karting tout près de chez moi cette semaine-là."

"C’était une coïncidence. Bien sûr, j’étais impatient d’aller en Suède pour un moment. La famille de ma copine m’a dit ’écoute, il faut que tu battes le record du tour’. Et je me suis dit ’allez, ce sera facile’. Le premier jour, j’étais à trois ou quatre dixièmes."

"La piste était vraiment cool. C’était un tour court, seulement 29 secondes, donc il fallait être super précis et j’ai essayé toutes les astuces possibles pour y arriver, car le gars était rapide. J’y suis allé tous les jours !"

Le deuxième jour, il pleuvait, et Bearman a réussi le lendemain : "Je l’ai fait le dernier jour ! La piste était vraiment cool. C’était un tour court de seulement 29 secondes, il fallait donc être incroyablement précis."

"Quand on est si près du but, on ne peut pas s’arrêter avant d’avoir gagné. C’était une quête sérieuse. Le dernier jour, nous avons monté des pneus neufs et nous l’avons fait correctement, en baissant la pression après chaque run."

"J’y suis resté près de deux heures. Il fallait vraiment réussir le tour parfait et déplacer un peu les murs, et finalement, j’ai réussi à battre le chrono d’à peine un demi-dixième. J’ai fait une quinzaine de tours où j’étais à 0,03 ou 0,04 seconde du chrono. Et quand on est aussi proche, on ne peut pas abandonner avant d’avoir gagné !"

"J’ai des photos de moi, le gars avec moi et ma copine, en train de faire le plein pour essayer de l’alléger. Je refroidissais le moteur entre deux runs avec, genre, un souffleur pour les feuilles. Ma copine réparait les pneus."

"C’était un kart d’entreprise, mais comme il faisait très chaud, le moteur chauffait énormément. On a donc dû démonter une partie de la carrosserie, car la puissance chute vraiment quand le moteur chauffe. C’était une opération de haute technologie !"

"Quelqu’un m’a donné l’aspiration dans les lignes droites, puis s’est écarté au dernier moment pour que je puisse faire le tour. J’étais habillé normalement, mais j’avais pris soin de porter un short et un t-shirt fin pour alléger le poids."

"Et même dans les lignes droites, je mettais la tête en bas. Je ne plaisantais pas. On a même légèrement modifié le tracé, déplacé quelques murs, et on y est arrivé. Je pensais que ce serait facile ! Mais finalement, ça n’a pas été le cas."

Bearman a eu un mot pour Elton Zvenwacht, qui avait le record avant lui : "Il doit être assez bon pour la F1 ! Ou il pèse vingt kilos de moins, c’est ma seule explication. Apparemment, il a réalisé ce tour en avril ou mai, et en Suède, il fait environ -20 degrés. En tout cas, c’est mon excuse !"

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, puisque Zevenwacht a entendu parler de la quête réussie de Bearman, et il est retourné sur le circuit pour reconquérir sa couronne. Zevenwacht est à nouveau le détenteur du record du tour. S’il entend cela, Bearman va-t-il faire un détour par la Suède pendant la pause estivale ?