Alonso supplié de se raser la moustache, Aston Martin F1 dans un nouveau creux

Alors qu’Aston Martin F1 s’enlise en fond de grille à Spa, et que Fernando Alonso se retrouve seul face à l’un des pires résultats de qualification de sa carrière, c’est sa moustache qui a été un point d’attention de sa conférence avec les médias pour remettre un peu de bonne humeur dans l’assemblée !

Alors que l’écurie introduisait sa dernière évolution pour 2025, incluant un nouvel aileron avant, Alonso et son coéquipier Lance Stroll se sont qualifiés en dernière ligne. Malgré un optimisme initial, le week-end ne s’est jamais bien lancé.

"Lors des Libres, nous avons pu tester les nouvelles pièces et cela semble être un progrès. Nous avons plus d’appui avec cet aileron et nous en sommes satisfaits. C’est la configuration que nous utilisons actuellement."

"Mais nous ne devrions pas être aussi lents. La voiture était bonne, j’allais aussi vite que possible, mais vous voyez, le chrono n’est pas assez rapide. C’est l’un de mes tours les plus rapides ici, mais bien sûr, il y a des rivaux qui battent le record de la piste."

"C’est comme ça. C’était mieux dans les virages, un peu moins bien en ligne droite, mais il n’y avait rien d’anormal. Je ne suis pas surpris."

Le directeur de l’équipe, Andy Cowell, a admis que les nouvelles pièces pourraient être remises au placard.

"Si nous n’en sommes pas sûrs, nous reviendrons à l’aileron avant habituel, puis nous analyserons les données. Le nouveau nez améliore le flux d’air vers l’aileron arrière, il devrait être un bon atout à Budapest."

Cowell a confirmé qu’Aston Martin F1 en avait terminé avec ses améliorations pour la saison.

"Ce sont les dernières nouvelles pièces que nous prévoyons d’introduire. Il y aura quelques ajustements au niveau du refroidissement et de l’appui, mais ils appartiennent à la même famille de pièces aérodynamiques pour le reste de l’année."

Alonso espère que la pluie pourra sauver la situation dimanche.

"Il devrait pleuvoir, et cela ouvre nos possibilités. Même si je préférerais être dans le top 5 avec des réglages secs. On ne peut pas dépasser aussi facilement, la visibilité est mauvaise, et nous devons comprendre ce qui se passe ici pour arriver mieux préparés en Hongrie."

Quand on lui a demandé s’il pouvait créer un podium surprise comme celui de Hülkenberg à Silverstone, Alonso a ri : "Ça ne m’est pas arrivé en 20 ans de course. Je pense qu’il a dû aller à Lourdes."

Aston Martin F1 se concentre désormais clairement sur 2026, Adrian Newey travaillant déjà exclusivement sur la nouvelle voiture à moteur Honda. Cowell a déclaré que même l’achat potentiel de la suspension arrière Mercedes de 2025 était à l’étude.

"C’est une décision importante pour le groupe qui travaille sur 2026 en soufflerie, nous devons donc l’évaluer attentivement. Car il faudra l’intégrer aux supports du moteur et de la boîte Honda."

Pour redonner le sourire, l’attention a été portée sur l’amélioration qui croit de manière de plus en plus visible dans le garage, la moustache grandissante d’Alonso, qu’il a commencé à cultiver au Grand Prix du Canada, apparemment au grand dam de son ami et collègue de longue date, Pedro de la Rosa.

"Elle est de plus en plus longue, et elle lui va très mal," dit l’ambassadeur de l’équipe.

"On est tous d’accord pour dire que la moustache ne lui va pas, non ?"

"Au Canada, j’ai dit à Fernando : ’Cette moustache te va vraiment mal’. Il m’a répondu : ’Tu sais quoi ? Je vais la laisser pousser’."

"Et à chaque course, ça lui va de pire en pire. Mais comme il est têtu et qu’il veut être contrariant, il le garde. Je pense qu’il le garde pour m’embêter."