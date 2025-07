Piastri se joue de Norris et de la pluie pour gagner en Belgique

C’est un Grand Prix de Belgique typique dans tout ce qu’il a de plus grand et de plus fou, auquel on pourrait assister aujourd’hui. Après deux journées disputées sur le sec, la pluie s’est invitée ce matin en Belgique et pourrait tourner autour du circuit de Spa-Francorchamps durant l’après-midi.

De quoi compliquer la vie des 20 pilotes en piste, qui vont devoir s’adapter à des conditions changeantes et à une adhérence précaire, tout en n’ayant pas roulé comme cela auparavant dans le week-end.

Lando Norris s’élance en pole position devant Oscar Piastri, tandis que Charles Leclerc et Max Verstappen sont en deuxième ligne. Alex Albon est l’invité surprise de la troisième ligne aux côtés de George Russell. Yuki Tsunoda a réalisé sa meilleure qualification pour Red Bull et il est septième au départ, juste devant Hadjar.

Liam Lawson complète le groupe des pilotes appartenant à Red Bull en neuvième place, tandis que Gabriel Bortoleto est dixième sur la grille. Les Haas d’Esteban Ocon et Oliver Bearman occupent la sixième ligne devant Pierre Gasly et Nico Hülkenberg. Franco Colapinto est 15e devant Lance Stroll.

14h17 : En effet, quatre pilotes s’élancent des stands ce dimanche, il s’agit de Lewis Hamilton, Kimi Antonelli et Fernando Alonso et Carlos Sainz. Les trois pilotes ont changé des composants moteurs et des réglages pour la course, ce qui leur vaut d’être renvoyés en fond de grille. Même chose pour l’Espagnol, qui lui n’a opéré que des changements de réglages.

14h20 : Le soleil brille un peu à Spa mais la piste reste très humide. Il y a d’ailleurs 80% de chances de pluie annoncées au moment du départ.

14h23 : "Il va probablement pleuvoir," dit Norris avant de monter en grille. "Au départ ou pas, je n’en sais pas beaucoup plus. On verra bien. C’est Spa, donc il y a de fortes chances qu’il pleuve, mais cela peut aussi signifier que la pluie tombe parfois sur la moitié de la piste et que l’autre moitié reste sèche."

14h25 : Et le soleil a disparu avec des gouttes de pluie qui reviennent à Spa alors que les pilotes procèdent à la mise en grille en intermédiaires. Ils peuvent faire plusieurs tours pour s’acclimater avant de venir se placer sur la ligne droite de départ / arrivée.

14h28 : La RB21 de Max Verstappen a également équipée de différents composants, mais qui étaient déjà dans son pool : moteur à combustion interne, turbocompresseur, MGU-H, MGU-K. Il n’y a donc pas de pénalité pour lui.

14h32 : Oscar Piastri a donné des nouvelles de l’état de la piste à la radio de l’équipe : "C’est un peu irrégulier. Certains endroits sont complètement secs, d’autres sont encore un peu humides. Le virage 6 est assez humide et j’aurais du mal si j’avais des pneus slicks." Les intermédiaires seront donc la norme au minimum pour le départ si l’averse naissante se poursuit.

14h35 : La pluie s’intensifie un peu partout sur le circuit à 25 minutes du départ. Lewis Hamilton est informé sur la radio de l’équipe Ferrari : "Cette pluie va persister avec cette intensité pendant 35 à 40 minutes."

14h39 : Si cette durée est avérée, il n’est pas impossible que le départ soit perturbé. C’est d’ailleurs ce que vient de dire Ocon sur Canal+ : "Avec ces conditions, je pense que la FIA ne fera pas démarrer tout de suite la course."

14h43 : La FIA a déjà prévu un plan pour retarder le départ si besoin, car l’averse la plus forte est prévue autour de 15h depuis plusieurs heures, ce qui a permis à la direction de course de se laisser un peu de marge.

14h47 : Zak Brown, le PDG de McLaren, pense que la course pourrait s’élancer derrière la voiture de sécurité compte tenu des conditions actuelles : "C’est un départ mouillé, et on prévoit un départ sous Safety Car, c’est classique à Spa-Francorchamps, avec de la pluie, pas de pluie, encore de la pluie, mais nous sommes prêts. On espère des premiers tours propres, on est bons dans ces conditions mais il y a Charles, Max, et la pluie égalise les chances donc ça va être une course palpitante. Tout peut arriver dans ces conditions."

14h50 : A noter qu’un départ derrière la Safety Car ne serait pas incompatible avec un départ arrêté, puisqu’elle pourrait rouler pendant quelques boucles et laisser ensuite les pilotes prendre un départ classique. C’est à la discrétion de la direction de course.

14h56 : La direction de course confirme que le départ se tiendra derrière la voiture de sécurité.

14h58 : Tous les pilotes sont en pneus intermédiaires pour le départ.

14h59 : La pluie va se calmer pendant quelques minutes avant une nouvelle averse aux alentours de 15h20, et une autre vers 15h50.

15h00 : Les voitures s’élancent derrière la voiture de sécurité.

15h02 : Drapeau rouge ! La procédure de départ est suspendue, certainement pour attendre qu’il y ait moins de pluie.

15h03 : Et Norris de faire comprendre pourquoi cette procédure est suspendue : "Pas idéal, je ne vois rien derrière la Safety Car, je n’imagine pas ce que c’est pour les autres derrière."

15h04 : Leclerc a dit à la radio "c’est le bordel", tandis que Russell a dit qu’il n’y a "aucune visibilité".

15h07 : Avec la procédure classique, il faut au moins 10 minutes pour relancer la course, et la prochaine averse est prévue à... 15h17 ! Il est possible que le départ de cette 13e course de la saison se fasse avec une bonne heure de retard, mais il est aussi possible que les choses s’accélèrent si l’averse de 15h17 passe à côté du circuit. Restez avec nous, nous allons vous tenir au courant de tout ce qui se passe !

15h12 : En attendant d’en savoir davantage pour la suite de cette course, vous pouvez lire nos actus du matin, et notamment les déclarations de Max Verstappen, qui a loué l’ambiance chez Red Bull avec l’arrivée de Laurent Mekies.

15h14 : La prochaine averse pourrait durer entre 40 et 50 minutes, mais elle serait la dernière du jour !

15h17 : Parce que nous ne perdons pas de temps sur Nextgen-Auto, la galerie de ce dimanche à Spa-Francorchamps est déjà en ligne. Pour le moment, il y a surtout des photos pour les pluviophiles, mais elle va évoluer rapidement !

15h23 : La bonne nouvelle est que l’intensité de l’averse qui frappe actuellement le circuit, et qui est plus forte vers le premier virage, va aller en diminuant au fil du temps.

15h25 : Sur les 10 équipes de la grille, il n’y en a qu’une dont le Team Principal est arrivé avant 2023. Les neuf autres ont connu des changements plus récemment, et les patrons ont commenté les raisons pour lesquelles cela se produit de manière si majoritaire.

15h29 : Comme souvent, Verstappen est de ceux qui veulent rouler coûte que coûte : "On doit juste faire quelques tours, ils sont bien trop prudents".

15h32 : Les prédictions confirment que la pluie va ralentir dans la demi-heure qui vient, jusqu’à s’arrêter complètement.

15h38 : Pierre Gasly se montre positif sur la suite de l’après-midi : "Je pense qu’on va partir dans 15 à 20 minutes, c’est juste la visibilité dans le Raidillon jusqu’au virage 5, mais ça devrait être une belle course, avec un départ sur le sec et une piste qui sèche."

15h44 : La FIA a annoncé que les pénalités habituellement infligées aux pilotes qui laissent plus de 10 longueurs entre deux voitures derrière la voiture de sécurité seront cette fois appliquées au-delà de 20 longueurs, compte tenu des conditions de piste.

15h49 : La FIA confirme que la pluie devrait cesser dans une dizaine de minutes, et qu’une tentative de lancer la course se fera dès que possible.

15h56 : La FIA confirme que la période de 3 heures pour courir la course n’a pas encore commencé ! Elle ne s’applique qu’en cas d’interruption après que le départ de la course a été donné.

15h57 : Et les moteurs sont démarrés sur la grille !

16h02 : La voiture médicale a fait un tour de circuit, alors que le soleil est revenu sur la moitié du circuit. La piste est encore détrempée en haut de la forêt mais les conditions semblent jouables.

16h05 : La course s’élancera à 16h20 !

16h11 : A moins de 10 minutes du départ, les pilotes se dirigent vers les monoplaces garées au bout de la voie des stands. L’asphalte est encore détrempé au niveau du paddock et dans la remontée jusqu’aux Combes.

16h15 : La FIA confirme que la direction de course a prévu au moins deux tours derrière la Safety Car pour juger la visibilité. Ensuite, la décision sera prise entre départ lancé et départ arrêté.

16h16 : La température de l’air est de 17 degrés, et celle de l’asphalte de 26 degrés.

16h20 : C’est parti !

Tour 1 : Les voitures roulent sur une grosse quantité d’eau dans Kemmel. A noter que le chrono des 2 heures de course est lancé, tout comme celui des 3h pour disputer la course. Piastri dit que la visibilité est "meilleure que tout à l’heure, mais c’est très mauvais après le Raidillon et dans la ligne droite qui suit", à Kemmel donc.

Tour 2 : Comme prévu, on fait un deuxième tour derrière la voiture de sécurité. L’ingénieur de Leclerc lui rappelle qu’il peut rester à 20 longueurs de la voiture devant lui. Hamilton dit que la piste "sèche vite", et Verstappen assure que le virage 10 est "meilleur que les conditions de Silverstone".

Tour 3 : Il semble maintenant clair que la ligne droite de Kemmel est celle qui fait peur, et Norris se plaint d’un côté de la grille bien plus mouillé que l’autre. Cela pourrait être un argument pour lancer la course en départ qui ne serait pas arrêté.

Tour 4 : On enchaine avec un quatrième tour neutralisé, et le circuit est maintenant baigné de soleil. Le point de "crossover" entre pneus intermédiaires et slicks sera toutefois intéressant, car il y a clairement deux types de conditions selon la partie du circuit. Et la FIA confirme un départ lancé à la fin de ce tour !

Départ / Tour 5 : C’est parti, et Norris rate sa sortie de l’épingle, et Piastri attaque ! Les deux hommes sont dans le sillage l’un de l’autre en haut du Raidillon, et Piastri prend la tête de la course dans la ligne droite de Kemmel ! L’Australien prend immédiatement une seconde de marge.

Tour 6 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’59"092, et il est le seul à rouler sous les deux minutes au tour. Sainz a déjà passé Stroll et a recollé au peloton, et Hamilton en fait de même. Norris n’avait pas la batterie chargée, et son équipe lui dit que la batterie va se recharger.

Tour 7 : Norris reprend un peu de temps à Piastri et revient à une seconde mais il n’y aura pas de DRS avant un moment. Leclerc est à 1"9 et voit Verstappen le coller. Russell est à 1"5 et Albon à 1"3 de la voiture devant lui. Tsunoda a le même retard, Hadjar est à 9 dixièmes et voit Lawson le coller. Bortoleto est pour l’instant légèrement isolé en dixième place devant les Haas. Les deux Aston Martin sont dernières car Antonelli a dépassé Stroll. Hamilton a dépassé Sainz tandis que derrière, Antonelli s’est raté.

Tour 8 : L’écart est stable entre les McLaren, et Leclerc perd près d’une seconde au tour, pointant à 2"7. Mais sa vitesse en ligne droite empêche Verstappen de le passer. Leclerc reprend une poignée de dixièmes dans le rapide premier secteur, mais il concède plus d’une seconde dans le deuxième secteur. Il pourrait en revanche être très avantagé par la piste sèche. Hamilton dépasse Colapinto et pointe 15e.

Tour 9 : Piastri garde 1"2 d’avance sur Norris. Leclerc pointe à 5"8 du leader après avoir perdu plus d’une seconde au tour, et Verstappen est toujours bloqué. Hamilton continue sa remontée et passe Hülkenberg. Sainz a passé Antonelli. Hamilton se défait de Gasly pour passer 13e.

Tour 10 : Norris concède quelques dixièmes et pointe à 1"5 de Piastri, mais les deux hommes prennent 2 secondes au tour à Leclerc ! Piastri dit que le passage en slicks approche. Verstappen tente une attaque aux Combes, en vain, et il reste derrière Leclerc qui continue à perdre énormément de temps, à raison de 2 secondes pleines dans le deuxième secteur.

Tour 11 : Il y a 1"9 entre les deux McLaren, et Leclerc se rate à la sortie de la Source mais profite d’avoir une voiture bien plus rapide en ligne droite pour rester devant ! Il pointe à 9"7 de la tête de course, et Verstappen concède près d’une seconde. Leclerc confirme que ses pneus sont morts, et il pense que c’est justement à cause des réglages à faible appui.

Tour 12 : Hamilton est le premier à rentrer aux stands ! Il est imité par Gasly, Hülkenberg et Alonso, et il va pouvoir tester le changement de pneus pour Leclerc. Les quatre pilotes ressortent en mediums. En tête, les écarts sont stables entre les McLaren, mais Leclerc continue de concéder du temps, même s’il ne perd plus qu’une seconde par tour.

Tour 13 : Les quatre pilotes vont beaucoup plus vite dans le deuxième secteur, et Piastri rentre, tout comme Leclerc, Verstappen, Russell, Albon, Lawson, Bortoleto, Bearman, Colapinto, Sainz, Antonelli et Stroll. Norris va devoir s’arrêter au tour suivant car il va être le grand perdant face à Piastri. Leclerc est ressorti sixième non sans faire un unsafe release devant Verstappen, et Hamilton est dixième à 6"4 d’Albon !

Tour 14 : Norris rentre, mais le temps perdu va être très important. C’est aussi el cas de Tsunoda et Hadjar. Ocon est également aux stands alors que Hamilton sige le meilleur tour en 1’51"050. Norris tente les pneus durs ! Il ressort avec 7"7 d’avance sur Piastri en espérant possiblement ne plus avoir à s’arrêter, et il a perdu du temps au stand à cause d’une erreur. Les 19 autres pilotes sont en gommes mediums.

Tour 15 : Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’49"564. Piastri mène avec 9"4 d’avance sur Norris, et Leclerc est à 6 secondes. Verstappen est à 1"1 devant Russell qui est collé à la Red Bull. Albon roule également plus vite, et Hamilton est dans le sillage de la Williams. Lawson pointe à sept secondes et il devance les deux Sauber. Gasly suit devant Tsunoda et Alonso, puis Bearman, Colapinto et Hadjar qui a tout perdu avec son arrêt en retard. Antonelli suit devant Stroll, Sainz et Ocon qui s’est aussi arrêté trop tard.

Tour 16 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’49"089, battu par Norris en 1’48"961, puis par Leclerc en 1’48"193 et Verstappen en 1’48"161. Russell est toujours collé à Verstappen, et Hamilton toujours derrière Albon. A noter que Leclerc pointe à 5 secondes de Norris, et donc à 14 secondes de Piastri.

Tour 17 : Piastri prend le meilleur tour en 1’47"694, battu par Leclerc en 1’47"504. Verstappen se plaint de clipping, son moteur plafonne en bout de ligne droite et il perd du temps. Mais Russell a aussi perdu un peu de temps.

Tour 18 : L’ingénieur de Norris lui annonce que Piastri va aussi tenter de ne plus s’arrêter, mais l’Australien devra gérer ses gommes pour y parvenir, ce que n’aura pas besoin de faire le Britannique. Piastri signe le meilleur tour en 1’47"251, battu par Norris en 1’46"917. L’écart est de 8"8 entre les deux hommes. Leclerc est à 5"6 de Norris et a 2"2 d’avance sur Verstappen, qui voit Russell revenir à une seconde.

Tour 19 : Norris améliore son meilleur tour en 1’46"855. A noter que les écarts se stabilisent dans le top 10, mais que Bortoleto est toujours très proche de son équipier. Stroll a dépassé Hadjar pour la 17e place.

Tour 20 : Piastri améliore son tour en 1’46"762, et Norris fait mieux en 1’46"344. L’écart est de 8"2, et Leclerc perd de nouveau du temps sur Norris. Verstappen est à 2"6. Bortoleto s’énerve que Hülkenberg ne dépasse pas Lawson, et dit qu’il doit passer si cela n’est pas le cas. Et Sauber échange les positions, laissant le Brésilien passer. Sainz a dépassé Hadjar dans Kemmel. Antonelli dépasse Colapinto.

Tour 21 : L’écart est désormais inférieur à 8 secondes entre les deux McLaren. Leclerc est à 6"8 de Norris et Verstappen reste à 2"2. Russell est à 2"3 de la Red Bull, et Albon est à 1"9. Hamilton a lui aussi laissé de l’écart, et Lawson est toujours à 9 secondes du Britannique. Bortoleto est à 1"5 du Néo-Zélandais et il a déjà pris deux secondes à Hülkenberg. Hadjar est repassé par les stands et chausse les gommes dures.

Tour 22 : Piastri reprend un peu de temps sur Norris. Leclerc perd du temps sur les McLaren qui sont clairement les plus rapides en piste. Stroll se défait de Colapinto aux Combes pour la 16e place.

Tour 23 : Piastri améliore le meilleur tour en 1’46"300, et l’écart est de 8"2 entre les deux hommes. Leclerc est à 7"8 de la deuxième McLaren et garde 2"4 de marge sur Verstappen. Sainz se plaint d’un medium qui se dégrade vite.

Tour 24 : Sept millièmes de seconde séparent les chronos des deux McLaren lors du dernier tour, et l’écart est toujours de 8"1. Russell améliore son meilleur tour personnel mais il perd quand même une demi-seconde sur le duo composé de Leclerc et Verstappen.

Tour 25 : Norris reprend le meilleur chrono en 1’46"193, mais ça se joue à coups de centièmes entre lui et Piastri. Antonelli est revenu dans le sillage d’Alonso.

Tour 26 : Norris gagne un peu de temps et il y a 7"8 de marge entre les McLaren. Leclerc est à 9 secondes de Leclerc.

Tour 27 : Norris a commis une erreur à Pouhon et a perdu une seconde pleine sur Piastri dans le 26e tour, il est à 9 secondes. Sainz repasse au stand, alors qu’il se plaignait de la dégradation des pneus mediums. Il repart en pneus durs. Antonelli se défait enfin d’Alonso pour la 14e place.

Tour 28 : Norris est de retour dans un bon rythme et l’écart est stable à 9 secondes. L’écart avec Leclerc et Verstappen est stable, et Russell perd du temps puisqu’il pointe à 5"6 de Verstappen. Albon est sixième à 2"9 et Hamilton est revenu à 1"4 de la Williams. Et Sainz reçoit un drapeau noir et blanc pour avoir dépassé trop de fois les limites de piste.

Tour 29 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’45"965 et il reprend une demi-seconde à Piastri. Leclerc est à 9"3 et Verstappen reste à un peu plus de deux secondes. Colapinto repasse par les stands pour chausser des gommes dures, tandis que Sainz roule aussi vite que Piastri avec ses pneus durs frais.

Tour 30 : Hamilton est revenu dans la seconde d’Albon. En tête, les écarts sont stables. Alonso s’arrête lui aussi et il chausse des mediums, comme Colapinto avant lui qui vient de signer le meilleur temps absolu dans le troisième secteur.

Tour 31 : Norris enchaîne avec un nouveau meilleur tour en course en 1’45"889 et revient à 8"2 de son équipier. Antonelli passe également par les stands et il arrive à ressortir devant Alonso. Sainz et Colapinto sont déchaînés et battent respectivement le deuxième et le troisième secteurs absolus.

Tour 32 : Les deux pilotes McLaren se neutralisent et l’écart reste légèrement supérieur à 8 secondes. Leclerc est à 10"5 de Norris et il garde ses 2,2 secondes de marge sur Verstappen. Antonelli bat les deux derniers secteurs dans son tour de sortie des stands, signe que les pneus mediums frais confèrent un bel avantage.

Tour 33 : Norris reprend 4 dixièmes à Piastri. Hamilton est dans le sillage d’Albon mais il paie ses réglages à fort appui pour la pluie. Hülkenberg s’arrête également, alors qu’Antonelli bat le meilleur tour en course en 1’44"861 ! Hülkenberg repart juste devant Antonelli et profite d’être dans l’aspiration d’Ocon pour ne pas se faire passer par la Mercedes.

Tour 34 : L’ingénieur de Piastri lui dit que la meilleure décision est de rester en piste jusqu’à l’arrivée, et l’Australien répond qu’il est heureux de tenter cette stratégie. L’écart est toujours de 8 secondes entre lui et Norris. Hülkenberg a dépassé Ocon pour la 14e place.

Tour 35 : Avec une erreur à La Source dans la 34e boucle, Norris s’est un peu plus compliqué la donne. Leclerc ne perd plus de temps sur les McLaren et Verstappen est également dans le même rythme. Russell est plus lent et pointe à 10 secondes de la Red Bull. Albon tient toujours Hamilton derrière lui et Lawson pointe à 11 secondes, tandis que Bortoleto a perdu du temps par rapport à la Racing Bulls. Gasly est dans les points mais Tsunoda et Bearman sont proches de lui. Ocon a été attaqué et dépassé par Antonelli mais il a repris sa 15e place.

Tour 36 : L’ingénieur de Norris lui a dit que les pneus durs sont un peu plus piégeux et qu’il ne doit pas freiner trop fort. L’écart est de 7"5 entre les deux McLaren et dans le premier secteur de la 36e boucle, 6 millièmes les séparent. Hadjar a certainement des dégâts sur sa voiture car il est à 12 secondes de l’avant-dernier.

Tour 37 : Norris revient quelque peu, il est maintenant à 6"8 de Piastri. Leclerc perd de nouveau beaucoup de temps, à 13 secondes, et il voit Verstappen revenir à moins d’une seconde et demie.

Tour 38 : Ce sont maintenant sept dixièmes que Piastri concède dans ce tour à Norris, qui est à 6"1. Verstappen est à 1"2 de Leclerc et voit le podium revenir dans ses possibilités.

Tour 39 : Norris a les capacités d’accélérer et Piastri peine à riposter, puisque ce sont de nouveau 7 dixièmes qui s’envolent. L’écart est de 5"5 avec six tours à disputer. Verstappen est toujours à 1"3. Informé de cet écart, Leclerc s’agace : "Laisse-moi tranquille. Quand c’est si proche, je n’ai pas besoin d’avoir plus d’informations, continue à me donner les informations de manière régulière, ne t’inquiète pas."

Tour 40 : Norris gagne huit dixièmes de plus et il y a 4"7 entre les deux McLaren. Bearman essaie de dépasser Tsunoda mais le Japonais est emmené par l’Alpine de Gasly. Des cellules orageuses sont autour du circuit mais elles ne devraient pas frapper le circuit.

Tour 41 : Il n’y a plus que 4"2 secondes entre les McLaren, mais il n’y a que 4 tours à parcourir, et le pari de Piastri semble gagnant ! Verstappen ne parvient pas à revenir dans la zone de DRS de Leclerc.

Tour 42 : Norris revient à 3"7. Ocon est toujours menacé par Antonelli et Alonso mais profite de ses réglages à faible appui pour résister. C’est aussi le cas de Gasly qui s’accroche au point de la dixième place. Quelques gouttes pourraient tomber au premier virage dans les deux derniers tours selon l’ingénieur de Piastri.

Tour 43 : Il y a 3 secondes à deux tours de l’arrivée et Norris s’est raté ! Il est repoussé à 4"3 et c’en est fini de ses chances de victoire. Verstappen est à 1"7 de Leclerc et semble avoir abandonné l’idée d’un podium. Bearman a passé Tsunoda et pointe à 7 dixièmes de Gasly, mais il a aussi des réglages pluie et risque de ne pas réussir à prendre la dixième place.

Dernier tour : Il y a 5 secondes entre les deux McLaren, qui vont assurer un nouveau doublé pour McLaren ! Hamilton est à 7 dixièmes d’Albon et va tenter une dernière attaque, en vain pour l’instant.

Arrivée : Oscar Piastri remporte le Grand Prix de Belgique, c’est la dixième victoire de McLaren en 13 courses cette saison, et sa sixième de l’année. Il devance Norris de 3"4 sous le drapeau à damier. Leclerc est troisième et devance Verstappen de 1"5 sur la ligne. Russell termine cinquième en solitaire devant Albon, qui a résisté jusqu’au bout à Hamilton et signe une beau résultat pour Williams.

Lawson assure une belle huitième place devant Bortoleto, qui inscrit des points pour la deuxième fois de sa carrière. Gasly arrache le point de la dixième place en résistant à Bearman et Hülkenberg, qui a dépassé Tsunoda. Stroll est 14e devant Ocon, Antonelli, Alonso, Sainz, Colapinto et Hadjar.