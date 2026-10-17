Mercedes F1 avait aussi étudié un aileron Macarena dès l’an dernier mais...

Mercedes aurait pu être la première écurie de Formule 1 à introduire l’étonnant aileron arrière inversé surnommé "Macarena" . Simone Resta, directeur technique adjoint de l’équipe allemande, révèle que cette solution figurait déjà sur les planches à dessin de Brackley plus d’un an avant son apparition chez Ferrari. Après une étude approfondie, Mercedes avait pourtant décidé d’abandonner le concept, jugeant ses avantages insuffisants pour justifier les investissements nécessaires. Une décision qui pourrait désormais être reconsidérée, alors que plusieurs concurrents ont adopté cette innovation aérodynamique.

L’aileron arrière "Macarena" constitue l’une des innovations techniques les plus spectaculaires apparues depuis l’introduction du nouveau règlement de la Formule 1 en 2026.

Contrairement à un dispositif classique de réduction de traînée, dont le volet supérieur s’ouvre simplement pour diminuer la résistance à l’air, cette solution repose sur une rotation beaucoup plus importante de l’élément mobile.

Le volet supérieur pivote ainsi de plus de 200 degrés, jusqu’à adopter une orientation comparable à celle d’une aile d’avion inversée par rapport à sa position habituelle. Cette configuration permet de réduire fortement la traînée aérodynamique en ligne droite, notamment en provoquant le décrochage du diffuseur.

Le gain potentiel dépasse donc celui obtenu par la simple ouverture d’un volet de type DRS traditionnel.

Ferrari a été la première écurie à concrétiser cette idée sur une monoplace de Formule 1. Après des essais effectués à Bahreïn pendant la préparation hivernale, la Scuderia a introduit son système en compétition lors du Grand Prix de Miami.

L’innovation a rapidement attiré l’attention de ses rivaux. Red Bull a présenté sa propre interprétation du concept lors de cette même manche, tandis que McLaren a expérimenté une solution similaire pendant les essais libres du vendredi au Grand Prix d’Autriche. L’équipe l’utilise désormais en course, tout comme Racing Bulls.

Avant l’apparition de l’aileron Ferrari, une telle architecture n’avait encore jamais été utilisée sur une monoplace de Formule 1.

Mercedes avait étudié le concept plus d’un an auparavant

Invité de l’émission Nu Silver Arrows Radio Show, Simone Resta a révélé que Mercedes avait elle aussi envisagé cette solution bien avant son introduction en piste.

Le directeur technique adjoint de l’écurie de Brackley a même reconnu que les ingénieurs allemands disposaient déjà d’un projet d’aileron arrière inversé depuis plus d’un an.

"Je vais probablement révéler quelque chose que nous n’avions encore jamais partagé : nous avions ce type d’aileron sur nos planches à dessin il y a plus d’un an."

Mercedes avait pris le temps d’étudier sérieusement le concept et d’en évaluer les conséquences aérodynamiques.

"Nous avons évalué le concept en détail. Il offre clairement un avantage en matière de réduction de la traînée, mais il réduit également l’appui aérodynamique lorsque le système est ouvert."

C’est précisément ce compromis qui avait conduit l’équipe à ne pas poursuivre le développement. Si la réduction de la résistance à l’air pouvait apporter un gain de vitesse de pointe, la perte d’appui associée devait également être prise en compte dans le bilan global.

Les ingénieurs de Mercedes avaient finalement estimé que le bénéfice potentiel ne justifiait pas les ressources nécessaires pour transformer le concept en pièces utilisables sur la monoplace.

"À l’époque, nous ne pensions pas que le compromis global le justifiait."

Mercedes n’exclut pas de revenir sur sa décision

L’apparition de solutions similaires chez plusieurs concurrents pourrait néanmoins inciter l’écurie allemande à réexaminer son choix. Resta insiste sur le fait qu’une décision technique prise à un moment donné n’est pas nécessairement définitive.

"Cette conclusion n’est toutefois pas nécessairement définitive, et nous pourrions réexaminer cette solution. Nous restons humbles, nous évaluons toutes les solutions que nous voyons ailleurs et nous réfléchissons à ce qui pourrait être utile à adopter de notre côté."

Mercedes ne ferme donc pas la porte à une future introduction de l’aileron "Macarena," même si Resta ne confirme aucun programme de développement ni aucune date de mise en service.

Au-delà de cette révélation technique, Mercedes prépare désormais le Grand Prix des États-Unis, qui se disputera le week-end prochain sur le Circuit des Amériques, à Austin.

L’écurie allemande aborde cette manche après une série de résultats contrastés. Elle a réussi à s’imposer à Bakou, Monza et Madrid, démontrant que sa monoplace pouvait se montrer particulièrement compétitive sur certains circuits.

Mais à Singapour, Mercedes a de nouveau reculé dans la hiérarchie, derrière Red Bull et Ferrari.

Interrogé sur les forces en présence au Texas, Resta estime qu’il reste difficile de désigner un favori tant les performances des principales écuries varient d’un rendez-vous à l’autre.

"Ce qui est intéressant, c’est que vous arrivez à chaque week-end sans savoir qui sera le plus fort. Red Bull sera à la lutte aux avant-postes après plusieurs courses solides."

"Ferrari a été compétitive dans presque toutes les conditions, même s’il lui a parfois manqué la dernière étape pour prendre l’avantage. Nous devons également respecter McLaren. Ce sont les champions du monde et ils ont montré que, sur certaines courses cette année, ils pouvaient être de loin l’équipe la plus forte."

"Il y a de bonnes chances que ces trois équipes soient compétitives à Austin. Cela rend les choses encore plus passionnantes pour nous, alors que nous travaillons à tirer davantage de notre package, à optimiser notre configuration et à retrouver les avant-postes, comme nous l’avons fait à Bakou, Monza et Madrid."

"Nous l’avons déjà fait et nous pouvons le refaire."