Un titre ne suffit pas : pourquoi Norris doit encore convaincre la F1

Champion du monde pour la première fois en 2025, Lando Norris abordera la saison 2026 dans un nouveau costume, celui d’homme à battre. Un statut qui pourrait toutefois être rapidement mis à l’épreuve, à commencer dans son propre garage. Selon David Coulthard, Oscar Piastri pourrait franchir un cap décisif en matière de constance, au point de compliquer la tâche de son coéquipier chez McLaren.

Pour Piastri, l’enjeu de 2026 est désormais clair : démontrer qu’il a su identifier ses faiblesses, travailler dessus et revenir en pilote plus complet. Son palmarès en formules de promotion témoigne déjà de son immense talent, mais franchir la ligne d’arrivée en tant que champion du monde de Formule 1 représente un tout autre sommet, que Norris est parvenu à atteindre.

Reste à savoir si Piastri aura l’opportunité de se battre immédiatement pour le titre en 2026. Les règlements châssis et moteur ayant changé, tous les regards se tournent vers la MCL40, afin d’évaluer le niveau de compétitivité de la nouvelle McLaren.

Qu’il y ait un championnat en jeu ou non, Piastri dispose désormais d’une référence ultime : un champion du monde en titre. Et s’il ne peut pas encore décrocher la couronne, battre le numéro un constitue la meilleure des alternatives.

Ancien pilote de l’écurie de Woking et vainqueur de 13 Grands Prix, Coulthard s’attend à voir Piastri tirer les leçons d’une saison 2025 contrastée.

"Je m’attends à ce qu’Oscar soit, disons, plus constant sur l’ensemble de l’année que ce qu’il a réussi à faire," explique l’Écossais.

"Et, par conséquent, cela pourrait rendre les choses difficiles pour Lando."

Un avertissement qui prend tout son sens au regard du scénario du dernier championnat.

"Longtemps en tête du classement pilotes, Oscar a vu ses espoirs de titre s’effriter lors de la seconde moitié de saison, laissant la porte ouverte à Lando... mais aussi à Max (Verstappen). Cela l’a certainement affecté mais c’est un garçon qui a la tête dure et fait rarement deux fois la même erreur. Sa progression depuis son arrivée en F1 reste impressionnante."

"Pour le titre, tout dépendra de la MCL40. Mais Oscar voudra battre Lando et montrer qu’il a lui aussi l’étoffe d’un champion du monde après tous ces apprentissages."

Malgré sa consécration, Norris ne bénéficierait pas encore de cette aura intimidante propre aux champions installés, selon Juan Pablo Montoya. Le Colombien, vainqueur de trois de ses sept Grands Prix avec McLaren, estime que le Britannique doit encore en faire davantage pour inspirer une véritable crainte à ses rivaux.

"Je pense que les autres vont surtout s’attaquer à ceux qui ont la voiture la plus rapide," explique Montoya.

"Pour que les pilotes craignent vraiment Lando Norris, il doit gagner encore un ou deux championnats supplémentaires."

Montoya reconnaît néanmoins la valeur du titre conquis par Norris en 2025.

"La saison dernière, il a gagné avec la meilleure voiture, il a su en tirer profit, il a fait un travail énorme et il a remporté le championnat."

"Mais ce n’était pas comme lorsque Max a gagné son premier titre, avec tout le drame face à Lewis Hamilton. Ce premier championnat de Max était quelque chose de très fort. Le suivant ? Probablement que n’importe qui dans cette voiture aurait été champion du monde."

"Et c’est comme ça que beaucoup de gens voient Lando. Mais la réalité de ce sport, c’est que si vous n’avez pas la voiture la plus rapide, vous ne gagnez pas."

Un constat à relativiser toutefois sur 2025 : la Red Bull n’était pas systématiquement inférieure à la McLaren, malgré une remontée spectaculaire du quadruple champion du monde qui reste entièrement à mettre à son crédit en termes de maîtrise et de pilotage.