Komatsu salue ’la gestion des pneus parfaite’ d’Ocon au Canada

Haas F1 a inscrit deux points de plus au Grand Prix du Canada, grâce à un relais très long de 57 tours d’Esteban Ocon, qui a su garder du rythme pour aller chercher la neuvième place au terme des 70 boucles de course.

"Globalement, l’équipe a réalisé un bon résultat avec la neuvième place, Esteban remontant de la 14e place jusque dans les points" se félicite Komatsu, qui explique les risques stratégiques pris sur les deux voitures par Haas, ce qui n’a pas aidé Oliver Bearman.

"Nous avons décidé de partager la stratégie entre Ollie et Esteban. Or, le scénario d’Ollie – partir en mediums et rester bloqué derrière des pilotes en pneus durs – était tout à fait envisagé. C’est ce qui s’est produit et cela n’a pas fonctionné pour lui."

"La stratégie d’Esteban, plus lente sur le papier, était excellente. Je pense que les deux pilotes ont très bien piloté ; Ollie était frustré par le trafic, mais il avait clairement la vitesse, et la gestion des pneus d’Esteban était parfaite et il n’a commis aucune erreur."

Le Japonais regrette des difficultés à se mettre dans le rythme en début de week-end : "Nous avons montré que nous avions un bon rythme de course, mais pour la prochaine course, nous devrons tirer le meilleur parti des Essais Libres dès le vendredi pour mieux nous qualifier."