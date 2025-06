Racing Bulls : ’Pas assez de rythme’ face aux ’attentes élevées’

Racing Bulls a connu une des pires courses de sa saison avec la 16e place d’Isack Hadjar et l’abandon de Liam Lawson. Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, raconte la déception après de bonnes courses.

"Nous sommes arrivés à Montréal avec des attentes élevées après trois week-ends très solides en Europe. Cependant, nous savions à quel point ce circuit était difficile et à quel point la bataille en milieu de peloton serait intense" a déclaré Mekies.

"Les qualifications ont été une nouvelle fois une belle performance pour Isack, qualifié 9e avant d’être pénalisé. L’erreur était de notre côté, car nous ne lui avons pas donné les bonnes informations sur l’arrivée de Carlos Sainz derrière lui."

"Tout a commencé à se compliquer un peu en course, Isack s’élançant 12e et Liam depuis la voie des stands, car nous en avons profité pour installer un nouveau groupe motopropulseur sur sa voiture après un résultat difficile en qualifications."

"Le fait est que nous n’avions pas assez de rythme en course pour nous battre dans le top 10. Isack a souffert d’un graining important sur ses pneus lors du premier relais en mediums et nous avons malheureusement dû abandonner avec la voiture de Liam suite à un problème de système de refroidissement."

Le Français reconnait que chaque dixième gagné ou perdu compte, et que c’est ça qui a causé du tort à son équipe à Montréal : "La bataille est serrée en milieu de peloton, et même un dixième peut faire la différence, et à Montréal cela a suffi à rétrograder au lieu d’attaquer."

"En regardant en arrière ces dernières semaines, chaque amélioration a été notable. Le chemin que nous avons parcouru en équipe s’est construit après des week-ends difficiles comme celui-ci au Canada."

"Nous tirons certainement des points positifs de ce week-end et la lutte est engagée. Nous allons donc continuer à travailler tous ensemble à Faenza et Milton Keynes pour revenir plus forts. J’espère que nous pourrons le faire dès notre prochaine course à domicile, en Autriche, dans deux semaines."