Komatsu : Haas F1 ’n’a pas montré ce qu’elle aurait dû’ en Hongrie

L’équipe Haas F1 n’a pas marqué de points en Hongrie alors que la plupart de ses rivales ont réussi à en inscrire. Pour Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, c’est clairement un problème et la preuve que les performances de la VF-25 ne sont pas assez bonnes.

Esteban Ocon a terminé 11e de la course, tandis qu’Oliver Bearman a dû abandonner, alors qu’il roulait dans le peloton. Son patron pense d’ailleurs qu’il y avait un problème dès le début de la course sur la voiture.

"Nous n’avons pas montré ce que nous aurions dû montrer en Hongrie" a déclaré Komatsu. "Avec la vitesse de la voiture, notre position de qualification et le rythme de course de Bortoleto, il n’y a aucune raison de ne pas y parvenir. Je suis quasiment certain que la voiture d’Ollie était déséquilibrée."

"Cette dégradation n’a en aucun cas été la limite de la voiture ou du pilote. Nous avons fait abandonné Ollie après qu’il a de nouveau endommagé le fond plat au virage 4, la troisième fois du week-end, il faut donc y prêter une certaine attention."

La stratégie choisie pour Esteban Ocon n’a pas bien mieux fonctionné, même si le Français en a tiré le maximum : "Du côté d’Esteban, nous devons revoir nos méthodes, car nous avons clairement fait notre arrêt au stand trop tôt pour une stratégie à un seul arrêt."

"La seule solution est de progresser, la voiture est rapide et nous avons deux pilotes avec du potentiel ; nous avons juste eu du mal à nous mettre dans le bon ’mood’ lors des trois dernières courses."

Le Japonais admet que Haas manque de performance récemment et que des progrès sont nécessaires : "Nous avons besoin de la pause estivale, de nous reposer, de nous remettre en question et de réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux performer collectivement."