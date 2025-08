Impossible de voir Red Bull gagner ? Mekies n’est pas d’accord avec Verstappen

Ce week-end, Max Verstappen a laissé entendre qu’il ne pourrait plus lutter pour la victoire cette année, et qu’on ne le reverrait pas sur la plus haute marche du podium en 2025, alors que Red Bull est en difficulté depuis plusieurs courses, malgré une victoire au Sprint en Belgique.

Mais Laurent Mekies, le directeur de l’équipe qui a pris la place de Christian Horner le mois dernier, est convaincu qu’il ne faut pas baisser les bras. Selon lui, les mauvaises performances sont un moyen d’apprendre et de progresser.

"Ce fut un week-end difficile. Je ne pense pas que ce que vous avez vu ce week-end reflète le véritable potentiel de la voiture. Nous acceptons le fait que nous ne sommes probablement pas très performants sur des circuits comme celui-ci, mais ce que nous avons vu en Hongrie était exceptionnel" a déclaré Mekies.

"Donc, si vous regardez bien, il ne fait aucun doute que McLaren est plus rapide, mais regardez Spa, Max a réussi à se battre samedi et à surprendre tout le monde lors du sprint. Alors, attendons de voir."

"La saison est encore très longue. Même si le développement de la voiture va fortement ralentir ou être réduit au minimum à partir de maintenant, nous avons encore beaucoup à apprendre, comme l’a montré ce week-end."

"Et grâce à cela, même si c’est difficile et inconfortable, on apprend fondamentalement beaucoup lors de ce genre de week-ends. Il vaut donc mieux les avoir tôt dans la saison. Nous allons apprendre et si nous parvenons à tirer un peu plus de la voiture, grâce à des week-ends comme celui d’aujourd’hui, alors nous pourrons, espérons-le, mieux nous battre."

Le Français ne pense pas que les performances affichées par Red Bull ce week-end soient représentatives de ce qui attend l’équipe de Milton Keynes lors de la deuxième partie de saison.

"Cela ne changera rien au fait que nous disposons d’une marge de manœuvre très réduite. Mais je pense que pour être aussi loin derrière, je suis également convaincu avec tous les tests que nous avons effectués ce week-end, il s’agit d’un cas isolé."

"Et comme l’a souligné Helmut, il est vrai que cela concernait principalement les vitesses lentes et moyennes. Cela indique donc une utilisation plus importante des pneus et un changement de pneus plus fréquent que notre performance."