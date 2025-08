Racing Bulls doit ’regagner des positions’ malgré une bonne course en Hongrie

Racing Bulls a inscrit quatre points en Hongrie pour la deuxième fois consécutive, grâce à la deuxième arrivée à la huitième place de Liam Lawson après la même position en Belgique. De quoi ravir le patron du Néo-Zélandais, qui a aussi regretté un week-end pas réussi du côté d’Isack Hadjar.

"Liam a fait une très bonne course. La voiture et la stratégie à un seul arrêt ont très bien fonctionné, il a bien exploité les pneus pour terminer une nouvelle fois à la huitième place" s’est félicité Alan Permane, le directeur de l’équipe.

"C’est dommage pour Isack, il pensait qu’il aurait pu mieux se qualifier samedi et, au final, sur ce circuit, deux ou trois places en qualifications sont très difficiles à regagner. Nous avons perdu une place face à Bearman au départ, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps, ce qui a ensuite ruiné le reste de sa course."

"Globalement, la voiture a été correcte, les deux pilotes étant en Q3 lors des deux dernières courses. Malheureusement, nous avons perdu une place au championnat, mais le peloton est très serré et nous avons une bonne voiture."

Désormais, le team de Faenza veut encore progresser et continuer à garder sa place dans le top 10 : "Nous attendons donc avec impatience la seconde moitié de la saison et je suis convaincu que nous allons regagner des positions."

"Un grand merci aux pilotes et à toutes nos équipes de Faenza et Milton Keynes. Nous allons pouvoir souffler un peu avec la pause et nous reviendrons bien en forme à Zandvoort."