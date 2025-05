Komatsu explique comment Haas F1 aurait pu marquer un point à Miami

Haas F1 n’a pas connu la réussite espérée à domicile, lors du Grand Prix de Miami, avec une 12e place d’Esteban Ocon et un abandon pour Oliver Bearman. Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, revient sur les difficultés de la VF-25 en Floride.

"La course de Miami a été assez difficile. Ollie partant 20e, nous avons essayé de le faire progresser au maximum, mais une panne de l’unité de puissance a mis fin à sa course" a déclaré le Japonais.

"Le premier relais d’Esteban s’est bien passé – il s’est bien battu contre Hamilton et l’a retenu assez longtemps, donc il a bien piloté – mais nous n’avons pas bien synchronisé notre arrêt au stand, et Hadjar nous a fait un undercut. Cela a tout gâché, car lors du deuxième relais, nous n’avons pas pu le dépasser, ce qui a détruit nos pneus."

Mais Komatsu rappelle aussi que sur un tour, la Haas était performante, puisque le pilote français a atteint sa première Q3 sous les couleurs de l’équipe américaine : "Je pense qu’avec la pénalité de Tsunoda, nous aurions pu terminer 10e et c’est vraiment décevant, mais nous devons en tirer des leçons."

"Ce week-end, nous avons parfois excellé, comme en Q2 avec Esteban, mais les Q1 et Q3 n’étaient pas au top. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre, comme le rythme de course et la prise de décision car l’arrêt au stand n’a pas fonctionné. Nous devons donc apprendre collectivement et corriger le tir à Imola."