Un plafond budgétaire en F1 inutile : la FIA joue la provocation !

Le président de la FIA, l’instance dirigeante de la Formule 1, étudie en ce moment le plafond des coûts appliqué aux équipes et envisage de le supprimer, sa gestion étant devenue un véritable casse-tête pour la FIA.

C’est le nouveau pavé dans la marre lancé par Mohammed Ben Sulayem, une provocation de plus certainement pour tenter d’attirer plus d’argent vers la Fédaration.

Rappelons que la FIA n’a toujours pas signé les Accords Concorde pour la période 2026-2030, contrairement aux 11 équipes de F1 (dont Cadillac).

"Quand j’examine le plafond des coûts et il ne fait que donner du fil à retordre à la FIA. Alors, à quoi bon ?"

"Je n’en vois pas l’intérêt. Vraiment pas. Cela ne fait que nous donner des maux de tête !"

Ben Sulayem a toujours tenté de récolter plus d’argent pour mieux faire fonctionner la FIA et les départements chargés des différentes disciplines. Nul doute qu’avec ces petites phrases il veut augmenter le financement et les ressources à disposition pour les contrôles.

Le plafonnement des coûts introduit en 2021 est justement ce qui a permis un tel rapprochement entre les équipes ! De nouvelles règles limitant les dépenses et une échelle mobile d’essais aérodynamiques et CFD a rendu la compétition plus serrée.

Et Ben Sulayem a également déclaré qu’il soutenait une proposition de Zak Brown, le directeur de McLaren Racing, qui obligerait les équipes à déposer une plainte officielle accompagnée d’une caution. Brown a suggéré que l’argent serait restitué si les allégations s’avéraient fondées, mais qu’il devrait être déduit du plafond des coûts si les faits ne sont pas prouvés, afin de dissuader les réclamations infondées et préjudiciables.

Ben Sulayem souhaite adopter cette règle, mais « étudie » si elle doit être déduite du plafond des coûts.

"On ne peut pas simplement accuser quelqu’un sans déposer de plainte écrite, et pour protester, il faut payer," dit Ben Sulayem, qui a même avancé 50 000 dollars comme frais potentiels.

Enfin, Ben Sulayem a déclaré s’attendre à ce que la clarification du code de conduite des pilotes soit finalisée la semaine prochaine, mais il a clairement indiqué qu’il ne lèverait pas l’interdiction des jurons. Selon lui les clarifications à venir porteront sur l’application du code de conduite aux différentes séries selon les moments de chaque évènement afin de distinguer les moments sous tension et ceux plus calmes, où la FIA attend plus d’exemplarité en termes de langage.