Audiences, sponsors : la F1 enchaîne les records

Avant le Grand Prix à Miami, la parade des pilotes a été aussi inahbituelle que réussie pour la F1. Dans des monoplaces LEGO, les pilotes se sont en effet largement amusés, pour le plus grand bonheur du public.

Ce partenariat F1 - LEGO était la partie émergée d’un grand iceberg : celui des sponsors et partenariats que Liberty Media a noués avec de grandes entreprises.

« Nous constatons un élan continu dans le sponsoring et les licences en ce début d’année, avec une excellente vitrine grâce au partenariat LEGO le week-end dernier à Miami, où les 10 équipes ont conduit des voitures LEGO F1 entièrement pilotables pour la parade des pilotes » a ainsi récemment commenté Derek Chang, le PDG de Liberty Media, auprès des investisseurs.

Et le PDG de donner des détails sur cette grande opération marketing.

« Le projet a mis plus d’un an à voir le jour et a nécessité 400 000 briques LEGO par voiture. Ce fut une collaboration incroyable qui a captivé nos fans et Internet, et nos pilotes ont adoré. »

« Je ne pense pas avoir été dans une situation où l’on voit ce genre d’énergie et d’enthousiasme autour des possibilités de s’engager avec le sport, de s’engager avec la F1. Normalement — pas normalement. Mais dans certaines de mes autres expériences en côtoyant de grandes ligues sportives, etc., vous êtes en quelque sorte toujours dans un état plus équilibré où vous avez des gens qui entrent et des gens qui sortent. »

« Ici, il semble que, pour la plupart, l’énergie est en hausse et on attend de voir. Et regardez, cela va évidemment au-delà de la F1, mais à l’ensemble du sport, et vous voyez ce que les équipes elles-mêmes font et elles-mêmes élargissent également leurs bases de sponsors, ce qui est formidable. »

« J’ai passé du temps avec Zac Brown la semaine dernière, probablement l’un des spécialistes du marketing les plus prolifiques du paddock, et il me parlait de ses plans pour vendre le dessous de sa chaussure. Donc nous verrons si cela se produit. »

Des audiences au beau fixe pour la F1

D’un point de vue général, l’attractivité de la F1 demeure en grande forme.

Comme le souligne Chang, les audiences de la F1 sont toujours au beau fixe, grâce au renouvellement des publics (jeunes et femmes).

« La F1 est un produit fort pour les diffuseurs avec une croissance solide aux États-Unis, y compris cette saison, et une démographie attractive avec un tiers des téléspectateurs de moins de 35 ans, les femmes représentant 42% des fans. Nous restons concentrés sur la recherche du bon partenaire pour continuer à innover sur les offres de diffusion et maintenir notre élan aux États-Unis. »

« Notre priorité est de maintenir l’élan de la Formule 1. La confluence de courses excellentes et d’une dynamique commerciale profite à l’engagement et aux résultats financiers en 2025. Plusieurs domaines actuellement au centre de nos préoccupations méritent d’être soulignés. »

Stefano Domenicali, le PDG de la F1 et ‘n-1’ de Chang, a donné quelques détails supplémentaires sur les audiences et l’attractivité actuelle de la F1.

« La forte performance en piste a alimenté l’engagement des fans. L’affluence est en hausse par rapport à l’année dernière avec des foules à guichets fermés lors de presque toutes les courses à ce jour. Nous avons atteint un nouveau record d’affluence pour le Grand Prix d’Australie avec 465 000 spectateurs exceptionnels sur le week-end » relate ainsi Stefano Domenicali.

« La demande pour le reste de l’année est également forte. Mexico a vendu toutes ses places quelques heures pour la 10ème année consécutive. Et Montréal a de nouveau connu une forte demande, la majorité des spectateurs de 2024 revenant en 2025. »

En lisant Stefano Domenicali, on comprend aussi pourquoi la F1 a intérêt à multiplier les courses sprint l’an prochain, car elles attirent plus d’audiences et donc plus de revenus !

« L’audience des courses Sprint montre constamment une forte croissance d’une année sur l’autre, le Sprint du Grand Prix de Chine ayant été vu par plus d’un million de téléspectateurs pour la diffusion en direct sur CCTV en Chine et l’audience ayant doublé en Italie alors que Lewis Hamilton célébrait sa première victoire pour Ferrari. »

En croissance en Chine, la F1 l’est également aux États-Unis où les records d’audience ne cessent d’être battus.

« Sur les cinq premières courses, l’audience à la télévision en direct a augmenté pour les cinq premières courses de la saison. Nous avons eu plus de 60 millions de téléspectateurs cumulés pour le week-end du Grand Prix d’ouverture en Australie. »

« Les États-Unis, en particulier, ont connu une forte croissance avec une augmentation de 45% de l’audience d’ESPN sur les cinq premières courses. Le Grand Prix d’Australie a été l’édition la plus regardée de la course jamais enregistrée par le public américain. D’autres marchés avec une croissance notable de l’audience linéaire incluent le Brésil, la France et l’Australie. »

Sur les réseaux sociaux également, la F1 continue d’activer des leviers de croissance.

« L’audience des résumés sur la chaîne YouTube F1 a augmenté de 31% par rapport à l’année dernière, soulignant l’importance et la croissance de nos canaux numériques qui trouvent de nouvelles façons d’interagir avec nos images sur et hors de la piste. »

« Le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux a maintenant atteint 100 millions, en croissance de 30% d’une année sur l’autre. La croissance du premier trimestre a été particulièrement tirée par Instagram, TikTok et YouTube. »

« Notre base de fans totale à la fin de l’année dépassait 826 millions, ajoutant près de 90 millions de nouveaux fans en 2024. »

« Ces chiffres d’engagement ne sont pas que des chiffres. Ils représentent l’attrait mondial croissant et l’engagement authentique envers notre sport et valident nos initiatives pour améliorer la F1 pour nos fans. »