Komatsu est ’fier’ de la 6e place alors que ’toutes les chances étaient contre’ Haas F1
Bearman et Ocon ont très bien géré les aléas de la course
La course des Pays-Bas vécue par Haas F1 est la matérialisation même du fait qu’il ne faut jamais abandonner avant que le week-end d’un Grand Prix ne soit fini, même si la piste qu’est Zandvoort n’est pas propice à l’action.
Avec un départ en 18e place et depuis les stands, Esteban Ocon et Oliver Bearman ont terminé respectivement dixième et sixième, ce qui a rendu heureux leur directeur, Ayao Komatsu.
"Quelle course ! Je suis vraiment fier du travail d’équipe, car samedi a été une journée difficile" a déclaré Komatsu. "En partant de la 18e place et dans la voie des stands, toutes les chances étaient contre nous, mais il ne faut jamais abandonner. Merci à toute l’équipe."
"Nous avons démarré en gomme dure et le premier temps de la voiture de sécurité était totalement contre nous, ce qui était parfait pour ceux qui ont pris un départ en gomme medium ou tendre. La réaction à ce moment-là a été de rester calme et concentré."
"Comme je le dis toujours, nous devons maîtriser les bases et sur cette course, je crois que nous y sommes parvenus. Les deux pilotes ont fait preuve d’un excellent esprit d’équipe, et je n’ai rien à redire."
Ce n’est pas la première fois que l’équipe inverse la tendance en course, mais selon le Japonais, c’est le meilleur exemple de retournement de situation : "Zandvoort doit nous servir de référence car c’est ce que nous pouvons faire, alors il faut récidiver."
