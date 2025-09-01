Norris plaisante avec Verstappen : J’espérais que tu viendrais percuter Piastri

Lando Norris a quitté Zandvoort, dévasté, après qu’une fuite d’huile lui ait volé la deuxième place et ait potentiellement bouleversé la course au titre.

Ayant manqué de peu la pole position face à son coéquipier Oscar Piastri, Norris roulait derrière lui dimanche lorsque sa McLaren s’est immobilisée, l’habitacle enfumé.

Les images du Britannique, affalé seul sur les dunes, ont rappelé les célèbres larmes de Mika Häkkinen à Monza en 1999.

"J’espérais que tu viendrais percuter Piastri," a plaisanté Norris avec Max Verstappen après la course, se remémorant la tentative audacieuse du Néerlandais dans le premier tour.

Verstappen a ri : "Ah oui ? Il suffit de le sortir. J’ai essayé," a lancé le pilote Red Bull à son ami.

"Hé, la semaine prochaine, tu auras un nouveau moteur et un peu plus de puissance."

Norris n’était cependant pas d’humeur à rire, déclarant simplement vouloir "un hamburger et rentrer à la maison".

"Je n’ai rien à me reprocher. Mais si je perds le Championnat du monde à cause de ça, ce serait dur."

Ralf Schumacher a tenté de consoler le pilote lorsqu’il est passé en interview sur la télévision allemande.

"Aussi fou que cela puisse paraître, cela enlève de la pression à Lando."

"Il ne peut rien faire d’autre que se battre à nouveau librement. Je sais que cela peut paraître étrange. Mais cela pourrait être bénéfique mentalement."