Komatsu demande au moins ’cinq courses’ avant d’ajuster le règlement

Malgré les critiques virulentes qui ont accompagné les débuts de la réglementation technique 2026 au Grand Prix d’Australie, le directeur de l’écurie Haas F1, Ayao Komatsu, préconise la retenue. Selon lui, il est prématuré d’envisager des ajustements après seulement deux week-ends.

L’épreuve inaugurale à Melbourne a cristallisé les tensions, mais Komatsu insiste sur la nécessité de collecter davantage de données avant de céder à la pression des pilotes et de modifier un règlement encore à ses balbutiements.

"C’est une question d’environ cinq courses, de manière très approximative" a noté Komatsu. "Disons, peu importe que ces deux circuits aient lieu ou non. Melbourne est un circuit très limité par le train avant, où il est difficile de dépasser."

"A Shanghai, il est beaucoup plus facile de récupérer de l’énergie, avec une très, très longue ligne droite, les dépassements devraient y être possibles. A Suzuka, encore une fois, je pense que c’est assez complexe, mais traditionnellement, dépasser y est très difficile."

"Et puis Bahreïn, c’est un circuit totalement limité par le train arrière, plus facile, bien plus facile pour doubler. Djeddah, c’est une tout autre histoire, et ensuite il y a Miami. Une fois que nous aurons fait ces circuits, je pense que nous aurons un panel assez varié pour prendre une bonne décision."

Le Japonais ne veut pas modifier le règlement trop vite alors que la nouvelle ère débute tout juste. Mais ces cinq courses d’observation pourraient aussi être retardées si Bahreïn et Djeddah viennent à être annulée à cause du conflit au Moyen-Orient consécutif aux attaques américaines et israéliennes.

Une chose est sûre, Komatsu pense qu’il ne faut pas prendre une décision après ce week-end, car les données ne sont pas représentatives selon lui, entre manque de variété des circuits et jeunesse du règlement.

"Deux courses, c’est encore un échantillon trop faible. Nous en avons parlé lors d’une réunion de la Commission F1 à Bahreïn, puis nous avons eu des discussions après la première et la deuxième séance d’essais à Bahreïn."

"Nous avons dit que, clairement, nous ne devrions pas avoir de réaction instinctive car, si l’on doit changer quelque chose, il faut le faire une seule fois et viser juste. Cela dépend tellement du circuit. Côté dépassements, même avec la précédente génération de voitures, il était très, très difficile de doubler à Melbourne ou Suzuka."

"Shanghai est un peu plus facile. Si vous alliez à Bahreïn, ce serait un circuit bien plus simple pour dépasser. Donc, pour moi, il faut voir plusieurs circuits différents et ensuite décider quel est le problème global et sur quoi devons-nous nous concentrer pour le résoudre. Parce que sur un ou deux événements, je ne pense pas que nous puissions nous forger une opinion équilibrée."