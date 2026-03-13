GP de Chine de F1, Libres : Russell et Mercedes se placent, McLaren et Ferrari se battent

Une poignée de jours après la première manche de la saison, la F1 fait escale en Chine pour le deuxième Grand Prix de la saison. Un circuit de Shanghai qui avait été absent plusieurs années du calendrier, mais qui y a retrouvé une place de choix.

Il s’agit du premier week-end de Sprint de la saison, ce qui signifie que la journée se conclura déjà par une séance qualificative, durant laquelle les pilotes détermineront la grille pour le Sprint qui se tiendra à 4h ce samedi matin.

En termes d’évolutions, Ferrari continue à innover, puisqu’en plus de l’aileron Macarena très attendu, une ailette s’ajoute sur le Halo des SF-26 pour conditionner le flux d’air autour de la partie haute de la monoplace.

Chez Haas, une ailette fait son apparition sur la structure d’accident à l’arrière. A l’heure où sont écrites ces lignes, on n’a pas la confirmation de ce à quoi elle ressemble, mais compte tenu du fait que la boîte de vitesses est celle de Ferrari, cela pourrait être le même dispositif de soufflage du diffuseur.

Enfin, Racing Bulls apporte une évolution autour du refroidissement des freins, grâce à des pièces aérodynamiques. Les autres équipes n’ont pas amené de nouveauté avec une seule séance libre pour les tester.

4h15 : Le week-end de Sprint signifie que les EL1 auxquels nous allons assister vont avoir une règle différente. En effet, si la séance est interrompue par un drapeau rouge, le chrono s’arrêtera pour éviter de faire perdre du temps aux équipes, et ainsi leur garantir une heure de roulage complet.

4h21 : Steve Nielsen, le directeur sportif d’Alpine F1, n’est pas présent à Shanghai ce vendredi et il sera remplacé par Flavio Briatore en conférence des patrons. Il devrait revenir demain.

4h26 : Les conditions sont très fraiches en cette fin de matinée à Shanghai, puisque la température de l’air est de 12 degrés, et celle de l’asphalte de 14 degrés.

4h30 : C’est parti pour les Essais Libres !

4h32 : Franco Colapinto est en tête-à-queue et il passe dans une herbe quelque peu épaisse pour se remettre dans le bon sens.

4h33 : Tous les pilotes sont en piste ! Les 22 voitures parcourent le circuit chinois actuellement, ce qui signifie que les deux Aston Martin et les deux Cadillac, les équipes les plus touchées par les problèmes à Melbourne, roulent déjà.

4h34 : Lando Norris et Lewis Hamilton se sont touchés dans le dernier virage, ce qui semble quelque peu inutile dans une séance. Et Hamilton sort de la piste à nouveau mais revient sur l’asphalte. Pierre Gasly est en tête des chronos en 1’37"754.

4h35 : Les freins se sont bloqués sur la Ferrari quand Hamilton a freiné. On voit aussi Andrea Kimi Antonelli et Valtteri Bottas, qui se connaissent très bien, rouler côte à côte dans la ligne droite. La piste est bondée !

4h36 : Oliver Bearman et Antonelli se relaient en tête mais dans des chronos encore très loin des références de l’an dernier. Norris prend la troisième place, Max Verstappen prend le deuxième chrono et il est lui-même battu par Oscar Piastri.

4h37 : Charles Leclerc se place deuxième.

4h38 : George Russell signe le meilleur temps tout juste devant Antonelli en 1’35"065. Seuls Fernando Alonso et Carlos Sainz, qui sont au stand, n’ont pas signé de chrono.

4h39 : Antonelli allait améliorer mais la voiture de sécurité virtuelle est sortie, pour des débris dans la longue ligne droite.

4h41 : Malgré le chaos de Melbourne, il n’y aura pas de modification de la procédure de départ. En revanche, le directeur de course a autorisé les pilotes à faire davantage de tests en fin de séance, comme nous vous l’expliquons ici.

4h42 : Isack Hadjar s’énerve énormément pour avoir été gêné par une Cadillac. Peut-être un peu trop, compte tenu du fait que nous sommes en essais libres. Verstappen améliore en cinquième place.

4h43 : Russell fait tomber le meilleur tour en 1’34"169, Hadjar remonte quatrième. Bearman prend le deuxième temps, et Antonelli améliore avec les deux premiers meilleurs secteurs, mais il doit ralentir encore car Arvid Lindblad est arrêté à l’intérieur de l’épingle.

4h44 : C’est la fin de la séance pour Lindblad qui descend de sa voiture, la VSC est déployée pour mettre la voiture en sécurité.

4h47 : La VSC dure longtemps, on se pose parfois la question du bien-fondé de cette décision face à un drapeau rouge. Li,dblad n’aura donc fait que 6 tours avant la Qualification Sprint, tandis que Stroll, Alonso et Sainz ne ressortent pas après avoir respectivement fait 4 tours, 2 tours et 1 tour.

4h48 : La VSC se termine et Alonso reprend la piste. Les pilotes Aston Martin sont les seuls à rouler en pneus tendres.

4h51 : Leclerc est remonté deuxième tandis que Norris est cinquième. Stroll et Alonso roulent, contrairement à Sainz qui est toujours au stand avec un seul tour bouclé.

4h53 : Les premières images qui nous parviennent de Shanghai nous permettent de voir que Haas a installé une pièce métallique devant son échappement, mais pas de manière aussi nette que Ferrari, pour souffler le diffuseur. Une solution qui sent la réaction rapide de l’équipe en voyant ce qu’avait fait la Scuderia.

4h54 : Norris se rate, tandis que Leclerc améliore. Sainz n’est toujours pas ressorti...

4h58 : Hamilton prend le cinquième chrono entre Bearman et Piastri. Leclerc et Alex Albon sont les plus présents en piste avec 14 tours.

5h00 : On atteint la mi-séance.

5h01 : Vous voulez comprendre à quel point Aston Martin est en retard ? L’équipe a installé ce matin des capteurs sur la voiture d’Alonso, comme ceux que les autres teams ont installé à Barcelone fin janvier. Le tout lors d’une séance libre qui est la seule avant les Qualifs Sprint. Mais voyons le verre à moitié plein, l’équipe a enfin une batterie de rechange.

5h02 : Hamilton remonte au troisième rang. Les Ferrari sont maintenant toutes les deux intercalées entre les Mercedes.

5h03 : Williams révèle que c’est un problème de données qui touche la voiture de Sainz ce matin. La voiture peut rouler mais elle ne renvoie aucune donnée au stand. Le pilote perd un temps colossal, lui qui n’avait pas du tout roulé le samedi à Melbourne.

5h05 : Piastri améliore à son tour et prend le troisième chrono entre les Ferrari.

5h06 : Valtteri Bottas améliore et revient à moins de 3 secondes du meilleur temps, ce qui est plutôt positif pour Cadillac. Hamilton remonte en deuxième position malgré du graining sur un pneu tendre qui a six tours.

5h08 : Les pneus souffrent déjà énormément sur ce tracé propice au graining, et les erreurs se multiplient. Ne ratez pas la Qualification Sprint à 8h30 sur nos pages, elle s’annonce explosive !

5h09 : Sainz est enfin en piste et il va pouvoir tenter quelques tours rapides pour limiter le temps perdu en vue du Sprint Shootout, le nom officiel de la Qualif Sprint.

5h13 : Sainz a réussi un chrono qui lui permet de se placer entre Bottas et Alonso mais ce dernier améliore. Pour le moment, les trois équipes qui pointent à plus de deux secondes du leader sont Williams, Aston Martin et Cadillac, si l’on écarte Lindblad qui ne roule plus depuis le début de séance.

5h15 : Russell ressort en pneus tendres, les chronos pourraient donc descendre.

5h16 : Colapinto est bloqué dans la voie des stands. L’Argentin dispute son premier week-end à Shanghai et sa séance n’est pas de tout repos. Mais il arrive à repartir au moment où ses mécaniciens, qui ont couru sur plusieurs centaines de mètres, arrivent.

5h18 : Comme on l’attendait, Russell a accéléré, et il signe un temps de 1’32"807, ce qui lui confère pour l’instant 1"5 d’avance sur Hamilton !

5h19 : Et Antonelli améliore à son tour pour venir se placer à 0"156 de son équipier. Hamilton a amélioré mais il reste à 1"4. Leclerc rassure un peu en remontant à un peu moins de huit dixièmes, soit l’écart vu à Melbourne.

5h22 : Russell améliore en 1’32"741, Bearman se place cinquième juste derrière les Ferrari, mais déjà à 1"7.

5h23 : Norris prend la quatrième position, à près d’une seconde derrière Russell. Verstappen et Hadjar sortent en pneus tendres, on va pouvoir étudier le rythme des Red Bull.

5h24 : Nico Hülkenberg prend la dixième place à plus de deux secondes. Il est juste derrière Gasly et Esteban Ocon.

5h25 : Verstappen est septième à 1"8 après un tour rapide. Piastri et Lawson sont dans un tour rapide, tout comme Bottas.

5h26 : Piastri remonte troisième à sept dixièmes, et Lawson entre dans le top 10. Bottas prend le 14e temps à 3"3, ce qui n’est pas trop mal pour Cadillac pour le moment. En revanche, Pérez n’est pas ressorti en deuxième partie de séance.

5h27 : Antonelli a également amélioré pour revenir à 0"120 de Russell, et Hadjar se place 14e. Hülkenberg améliore en neuvième place et revient à un dixième de Verstappen.

5h28 : Leclerc se rate dans le dernier virage et il reste quatrième.

5h30 : C’est la fin de la séance !

Russell termine en tête devant Antonelli, et Mercedes semble de nouveau dans le rythme pour être la référence ici. Les pilotes McLaren seront quelque peu rassurés car Norris a arraché le troisième temps en fin de séance à une demi-seconde de Russell. Piastri est quatrième devant Leclerc et Hamilton.

Bearman est septième tout en ayant fait un tête-à-queue impressionnant en fin de séance, et il devance Verstappen, Hülkenberg et Gasly. Lawson est 11e et il est le premier pilote à plus de 2 secondes.

Bortoleto suit devant Hadjar et Ocon, puis Colapinto et les Williams. Alonso est 18e devant Bottas et Stroll, tandis que Lindblad et Pérez, qui ont connu des problèmes mécaniques, ferment la marche.

Rendez-vous à 8h15 pour suivre la première Qualification Sprint de la saison !