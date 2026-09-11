Journée compliquée pour Alonso, Stroll et Aston Martin F1 à Madrid

Fernando Alonso a connu une première journée loin d’être idéale sur le Madring, théâtre du premier Grand Prix d’Espagne organisé à Madrid. L’Aston Martin AMR26 a été perturbée par un problème d’embrayage en fin de première séance, puis le programme du double champion du monde a été décalé en EL2, l’empêchant notamment d’effectuer les longs relais et les tours rapides dans les meilleures conditions. Sur un circuit urbain où la moindre erreur peut coûter cher, l’écurie devra rapidement corriger le tir avant les qualifications.

Alonso a expliqué que les difficultés avaient commencé dès la fin des EL1, lors des essais de départ, avec un problème qui a ensuite eu des conséquences sur la deuxième séance.

"Malheureusement, on a eu ce problème à la fin des EL1 lors des essais de départ et on a été en retard en EL2 sur les longs relais et les courts pendant la séance, donc ce n’était pas une séance idéale, on est en retard sur le programme," a déclaré Alonso, 17e temps.

Cette situation a également compliqué la gestion du trafic sur un tracé inédit, alors que les pilotes doivent encore découvrir progressivement les limites du Madring. Alonso estime toutefois qu’Aston Martin porte une part de responsabilité dans ces difficultés, notamment en raison du décalage de son programme entre les différents types de relais.

"C’était piégeux en piste avec le trafic, mais c’est aussi notre faute si on n’était pas synchronisés avec les longs relais et tours rapides. Ce devrait être mieux en qualifs mais c’est difficile de gérer la température, l’état de la batterie, car c’est très sensible au style de pilotage dans les derniers virages avec le moteur Honda, donc on découvre ça et on essaie de régler les problèmes."

Pour Alonso, les qualifications auront une importance particulière, notamment parce que les possibilités de dépassement semblent très limitées avec l’AMR26. Le déficit de puissance dont souffre Aston Martin pourrait rendre les remontées particulièrement compliquées dimanche.

"Ce sera difficile de dépasser, et même presque impossible pour nous avec le déficit de puissance. La qualification sera importante mais avec les murs si proches, il y a de fortes chances de Safety Car, et on devra voir le drapeau à damier et être prudent. Il faudra qu’on ait une exécution parfaite pour en profiter et c’est l’objectif."

Du côté d’Aston Martin, le consultant de l’équipe Pedro de la Rosa a dressé un bilan plus général de cette première journée madrilène, tout en revenant sur les problèmes rencontrés par les deux pilotes.

"Cette première journée à Madrid a été intéressante. C’est un excellent circuit, exigeant tant pour les pilotes que pour les écuries, et nous avons récolté beaucoup de données, ce qui est positif."

Mais le problème rencontré par Alonso en fin de première séance a rapidement perturbé son programme.

"Toutefois, Fernando a rencontré un problème d’embrayage à la fin de la première séance d’essais libres, ce qui a compromis le début de la seconde puisqu’il a manqué environ 20 minutes de roulage ; l’équipe a cependant fait un excellent travail pour résoudre le problème et minimiser la perte de temps. Cela a décalé le programme de Fernando : il a utilisé les pneus médiums et tendres alors que les autres roulaient avec une charge de carburant élevée, ce qui l’a amené à rencontrer du trafic lors de son dernier tour."

Lance Stroll a lui aussi vu son programme perturbé en EL2, mais pour une raison différente. Le Canadien, 20e de la séance, avait bien progressé dans son programme avant qu’un problème suspecté au niveau de la batterie ne mette prématurément un terme à sa séance.

"Lance avançait bien dans son programme avant de subir un problème de batterie, ce qui a mis fin prématurément à sa séance EL2."

"Nous aurions aimé offrir plus de tours aux deux pilotes car, sur un nouveau circuit urbain, plus on enchaîne les tours, plus on gagne en confiance pour aller chercher les limites ; cela dit, nous avons tout de même tiré de nombreux enseignements positifs de cette journée."