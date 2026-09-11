GP d’Espagne, EL2 : Antonelli devance les Ferrari, Lindblad est 4e et dans le mur

C’est déjà l’heure de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne, qui viendra clore la première journée de roulage sur le Madring, tout nouveau tracé amenant la Formule 1 à Madrid. Après des EL1 plutôt studieux dominés par Mercedes F1, les équipes se relancent à l’attaque du tracé espagnol pour une deuxième séance qui va les aider à préparer la course, en plus de continuer à chercher la limite.

Les virages piégeux sont nombreux sur ce tracé, comme on l’a vu en Formule 2 avec deux drapeaux rouges en essais libres et cinq accidents en qualifications. Les pilotes de F1 vont vouloir enchaîner les kilomètres et les longs relais et vont donc limiter les risques, mais rien n’est impossible sur ce circuit.

Les premiers essais montrent que le tracé est particulièrement délicat, entre virages très rapides et points de freinages en appui, en plus de dénivelés qui délestent la voiture et mettent les suspensions à l’épreuve.

16h30 : Face à ce défi, on se dit qu’Isack Hadjar a bien fait de ne pas reprendre la compétition en n’étant pas à 100 % de ses capacités physiques. Son patron, Laurent Mekies, a confirmé que le Français ne précipiterait pas son retour, alors que la F1 va à Bakou dans deux semaines.

16h34 : Le Grand Prix de Madrid espère être un succès tout au long du week-end, grâce notamment aux deux héros locaux, Fernando Alonso et Carlos Sainz, qui se félicitent de la popularité gagnée par la F1 grâce à eux.

16h39 : Une F1 qui pourrait accueillir une 12e équipe à l’avenir, le président de la FIA ayant confirmé qu’une place était laissée vacante si un constructeur chinois veut s’engager à l’avenir.

16h43 : La dernière équipe arrivée en date, Cadillac, a quant à elles de grandes ambitions. Et Sergio Pérez confirme qu’il a été impressionné par ce qu’a réussi l’équipe et ce qu’elle prévoit de construire en matière d’infrastructure.

16h48 : L’autre cliente de Cadillac, Haas F1, a expliqué pourquoi elle est limitée dans son utilisation du simulateur Ferrari, et qu’elle ne s’y rend que très peu dans sa préparation globale. Cela peut aussi expliquer les difficultés de développement du team.

16h52 : Max Verstappen était cinquième en EL1 en début d’après-midi, mais il pense depuis le début du week-end qu’un problème de conception sur sa RB22 va empêcher Red Bull de briller à Madrid.

16h56 : Alex Albon a reçu un avertissement pour ne pas avoir respecté les consignes de retour en piste lors des EL1.

16h58 : Et on apprend déjà que Fernando Alonso ne participera pas aux EL2 du GP d’Espagne à cause d’un problème d’embrayage survenu au moment des essais de départ de la première séance ! Cela ne va certainement pas faire plaisir à un des deux enfants du pays.

17h00 : C’est parti pour les EL2 sur le Madring !

17h04 : Comme en EL1, les Ferrari signent les premières références et Leclerc fait un temps de 1’35"557. Tous les pilotes roulent pour l’instant en mediums.

17h05 : Arvid Lindblad prend la troisième place provisoire devant George Russell et les Audi.

17h06 : Lando Norris rentre au stand avec une inquiétude sur sa voiture : "Quelque chose ne va pas", dit-il après avoir raté un virage dans son premier tour rapide.

17h08 : Andrea Kimi Antonelli se place en tête en 1’34"428 devant Leclerc, tandis qu’Oscar Piastri s’est glissé entre les Ferrari.

17h10 : Lewis Hamilton et Arvid Lindblad se placent provisoirement sur le podium, en deuxième et troisième place. Max Verstappen en termine de son tour et prend le quatrième temps.

17h11 : Russell améliore à son tour et se place deuxième.

17h14 : Leclerc a progressé et échoue à 1 millième de seconde d’Antonelli ! Russell revient à 0"090 de son équipier.

17h15 : Piastri améliore mais reste sixième devant les Red Bull et derrière Lindblad.

17h16 : Hamilton fait le quatrième temps, mais c’est Verstappen qui s’empare de la tête en 1’34"378 !

17h19 : Le temps de Verstappen a été annulé car il est passé au-delà des limites de piste dans un virage.

17h20 : Antonelli a accéléré en 1’33"926, et Russell revient à 0"099 juste après.

17h21 : McLaren a démonté la boîte de vitesses de la voiture de Norris, qui rencontre un problème de transmission.

17h26 : Alonso est finalement en piste !

17h29 : Piastri a progressé au quatrième rang en pneus tendres, et Lawson se place sixième avec les mêmes gommes. Verstappen améliore à son tour pour revenir à 0"137 d’Antonelli.

17h30 : Leclerc prend le meilleur temps en 1’33’8, et Lindblad améliore aussi pour se placer à 0"070 du Monégasque ! Antonelli améliore à son tour et prend la tête en 1’33"662.

17h31 : Hamilton améliore et se place en deuxième position, avec les pneus tendres comme tous les pilotes ayant amélioré dans le quatuor de tête.

17h35 : Leclerc améliore son chrono et se replace deuxième.

17h36 : Et Lindblad est dans le mur ! Le pilote Racing Bulls va bien mais il a perdu l’arrière dans la descente qui suit La Monumental, et il est allé taper le mur de profil. Le Britannique va bien mais la séance est interrompue.

17h39 : Un replay nous montre que Lawson a aussi touché le mur à un autre endroit, en limitant la casse.

17h43 : La séance va bientôt reprendre, la VCARB 03 ayant été évacuée.

17h47 : C’est reparti pour 13 minutes !

17h50 : Verstappen s’inquiète d’un problème mécanique sur sa voiture, mais son ingénieur lui dit qu’il peut continuer à rouler. Le Néerlandais demande une vérification après la séance.

17h51 : Tsunoda s’empare du huitième temps, confirmant le bon fonctionnement de la Racing Bulls.

17h52 : A part Lindblad et Norris, victimes respectivement d’un accident et d’un problème mécanique, tous les pilotes sont en piste. Et après Hülkenberg, c’est Leclerc qui rate le freinage au virage 5.

17h57 : Alors qu’Alonso a dit à la radio qu’il préférerait "arrêter maintenant et revenir la semaine prochaine", Lance Stroll reçoit l’ordre de rentrer au stand car il a un problème mécanique. Quel début de week-end chez Aston Martin...

18h00 : C’est la fin de la séance !

Antonelli devance donc les Ferrari de Leclerc et Hamilton, ainsi que Lindblad, qui allait très vite jusqu’à taper le mur à la fin de la descente suivant La Monumental. Russell est cinquième devant Verstappen, Piastri, Tsunoda, Ocon et Lawson.

Gasly est le premier hors du top 10 devant les Audi, alors que les Aston Martin, les Cadillac et Alex Albon sont les plus lents en ce début de week-end. Norris ferme la marche avec aucun tour rapide dans cette séance à cause de sa transmission.

A noter que s’il n’y a eu qu’un drapeau rouge, les pilotes ont fait beaucoup de petites erreurs, et on a échappé à quelques accidents importants avec le trafic, très délicat à gérer sur le tracé du Madring.