McLaren F1 a perdu beaucoup de roulage au Madring avec Norris

La première journée de McLaren F1 à Madrid n’a pas été des plus positives. Les deux voitures semblent encore manquer de rythme sur le Madring, et pire, Lando Norris n’a pas pu participer aux EL2 du Grand Prix d’Espagne. Victime d’un problème de transmission dans son premier tour rapide, le champion du monde en titre n’a pas eu le temps de faire un chrono, et va devoir rattraper le temps perdu.

Oscar Piastri était septième ce vendredi en EL2, et il n’a pas réussi à aller lutter contre les Mercedes et les Ferrari, alors que son équipe et Red Bull semblent en retrait des deux autres équipes de pointe.

"J’ai eu l’impression que nous nous sommes un peu rapprochés lors des EL2, ce qui est positif, mais il semble qu’il nous manque encore un peu de rythme," a-t-il déclaré.

"Nous allons essayer de progresser ; c’était une journée intéressante pour découvrir un nouveau circuit. Il est certes difficile à maîtriser, mais nous avons beaucoup appris. J’espère que nous pourrons trouver un peu plus de performance demain."

"Tirer le maximum de la voiture sur un circuit urbain comme celui-ci est un véritable défi. C’est notre principal enjeu pour le moment. J’espère que nous pourrons nous faciliter la tâche demain, gagner en régularité et mieux exploiter le potentiel de la voiture pour aller chercher le chrono."

Sans temps en EL2, Norris avait réussi à se classer sixième lors de la première heure d’essais, à près de neuf dixièmes de la Mercedes de George Russell, avant de rencontrer des problèmes plus tard dans la journée.

"Ce fut une journée délicate ; c’était bien de pouvoir enchaîner les tours ce matin, ce qui nous a permis d’identifier quelques modifications à apporter à la voiture, mais nous n’avons finalement pas eu l’occasion de progresser lors des EL2 en raison d’un problème de boîte de vitesses."

"Lorsqu’on découvre un nouveau circuit, le temps de roulage est primordial ; nous avons donc clairement pris du retard en manquant les EL2. Nous allons travailler dur cette nuit en analysant les données des EL1, celles de la voiture d’Oscar ainsi que celles de nos concurrents, afin de maximiser notre apprentissage lors des EL3. Cela dit, c’était une bonne chose d’effectuer ces premiers tours ici à Madrid ; c’est un circuit intéressant et j’ai hâte de rouler davantage avant les qualifications de demain."

McLaren a confirmé que ce problème de boîte de vitesses pour Norris est un "coup dur" pour le champion du monde en titre.

"Un problème de boîte de vitesses pour Lando : c’est évidemment un coup dur pour lui," a déclaré Mark Temple, directeur technique de la performance chez McLaren, à l’issue de la séance. "Nous ferons tout notre possible pour lui redonner du temps de piste lors des EL3."

"Le circuit s’est révélé conforme aux attentes : très technique et difficile pour les pilotes, qui doivent trouver leurs repères et apprendre le tracé, tout en gérant l’impact des températures très élevées sur les pneus. Il est certain que le temps de piste sera primordial pour Lando demain."